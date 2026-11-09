पंजाब में दिवाली पर पराली जलाने का रिकॉर्ड! एक दिन में 1100 से ज्यादा मामले दर्ज

पंजाब में दिवाली के दिन पराली जलाने के 1,152 नए मामले सामने आए जो इस मौसम में एक दिन में दर्ज की गई ऐसी घटनाओं की सबसे अधिक संख्या है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इसके साथ ही राज्य में पराली जलाने की कुल घटनाओं की संख्या सात नवंबर को 3,307 से बढ़कर 4,459 हो गई.

पिछले साल 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन पराली जलाने की केवल 45 घटनाएं दर्ज की गई थीं. हालांकि, पिछले साल 20 अक्टूबर तक पंजाब में धान की बुवाई वाले कुल क्षेत्र के केवल 32 प्रतिशत हिस्से में फसल की कटाई हुई थी, जबकि इस साल आठ नवंबर तक करीब 92 प्रतिशत हिस्से में कटाई हो चुकी थी.

पिछले साल अब तक दर्ज हुए थे इतने मामले

पिछले साल 30 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने की कुल 5,114 घटनाएं दर्ज की गई थीं. पिछले साल आठ नवंबर तक राज्य में ऐसी घटनाओं की कुल संख्या 3,622 थी. खेतों में आग लगने की घटनाओं की वार्षिक निगरानी अवधि 15 सितंबर से शुरू होती है, जो एक अक्टूबर को धान की खरीद शुरू होने से दो सप्ताह पहले होती है और नवंबर के अंत तक जारी रहती है.

आंकड़ों के अनुसार, इस मौसम में अब तक पराली जलाने की सबसे अधिक 654 घटनाएं तरनतारन में दर्ज की गई हैं. ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी परामर्श, नियमों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों और आर्थिक जुर्माने के बावजूद फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

संगरूर में सबसे ज्यादा जगह जली पराली

रविवार को संगरूर में पराली जलाने की सर्वाधिक 194 घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे इस मौसम में जिले में ऐसी घटनाओं की कुल संख्या बढ़कर 488 हो गई. फिरोजपुर में 157 नयी घटनाएं दर्ज होने के साथ कुल संख्या 592 और बठिंडा में 132 नयी घटनाएं सामने आने से कुल संख्या 406 हो गई.

पटियाला में पराली जलाने की 92 नयी घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे जिले में इस मौसम में ऐसी घटनाओं की कुल संख्या बढ़कर 288 हो गई. बरनाला में 91 और लुधियाना में 71 नयी घटनाएं दर्ज की गईं. आंकड़ों के अनुसार, प्रवर्तन एजेंसियों ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवहेलना) के तहत रविवार तक 884 प्राथमिकी दर्ज की थीं.

इसके अलावा, पराली जलाने वाले किसानों के भूमि राजस्व रिकॉर्ड में 1,017 प्रतिकूल प्रविष्टियां भी दर्ज की गई थीं. पराली जलाने के 1,228 मामलों में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 62 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 32 लाख रुपये से अधिक की वसूली की जा चुकी है.

अधिकारियों ने हाल ही में की थी बैठक

हाल में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं की ‘‘बेहद अधिक’’ संख्या पर गंभीर संज्ञान लेते हुए 12 जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इस बैठक में पराली जलाने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई.

आयोग ने निगरानी और नियमों को लागू कराने के अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया. उसने यह भी निर्देश दिया कि निगरानी में कमी और पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में विफल रहने पर नोडल अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए.

पंजाब: पराली जलाने के मामले बढ़े, AQI भी बिगड़ा, संगरूर सबसे आगे, आपके जिले का क्या हाल?

