उद्धव ठाकरे कल आएंगे दिल्ली, जंतर-मंतर आकर करेंगे छात्रों के प्रोटेस्ट का समर्थन

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 22 जुलाई, बुधवार को दिल्ली आएंगे. वह यहां जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को समर्थन देंगे. बताया गया कि शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) के नेता 8 बजे सुबह दिल्ली पहुंचेंगे और 10 बजे जंतर मंतर पर आएंगे.

शविसेना यूबीटी पहले भी अपना समर्थन दे चुकी है. 21 जुलाई को एक प्रेस वार्ता में शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने किसानों के दिल्ली मार्च पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सरकार किसान विरोधी और मजदूर विरोधी है.

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उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम कर रही है और उसे न किसानों की चिंता है और न ही युवाओं की. नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर भी संजय राउत ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि सोमवार को इस मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन हुआ था.

उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू की.संजय राउत ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया. उन्होंने कहा, असल सवाल यह है कि आप धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहते हैं या देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं का भविष्य. यही सबसे बड़ा अंतर है.

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