दिल्ली के जंतर-मंतर पर संसद मार्च के बीच हुई हिंसा के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया. इस लाठीचार्ज कई छात्र घायल हो गए हैं. अब इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है. शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने देश के गृहमंत्री अमित से शाह अपील कर दी है. संजय राउत ने कहा, " देश के बच्चों को अपने बच्चे की तरह प्यार दीजिए."

सीजेपी प्रदर्शन को लेकर संजय राउत ने कहा, "यह सरकार अत्यंत क्रूर है. आंदोलन में यह सब होता रहता है. आज किसान दिल्ली में आएंगे." उन्होंने आगे कहा, "जिस तरह पुलिस ने बच्चों को बुरी तरह से मारा पीटा है, यह गलत है." सांसद ने कहा कि आप उनसे बात कर सकते थे. आप इन बच्चों को अपने बच्चे जय शाह की तरह प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए."

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संजय राउत ने सरकार पर बोला तीखा हमला

संजय राउत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "जंतर-मंतर पर बैठे बच्चों पर कल जिस तरह से लाठियां चली हैं. इन बच्चों ने लाठियां खाई है." आरोप लगाते हुए संजय राउत ने कहा, "आपको तो मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को बचाना है. इस सरकार को ना तो युवाओं की चिंता है और ना ही किसानों की चिंता है."

उन्होंने आगे कहा कि मैं राहुल गांधी की बातों से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं. वहीं उन्होंने राम मंदिर पर सवाल पूछते हुए कहा कि राम मंदिर का चोरी हुआ माल कहां हैं और ये चोरों का सरदार कहां है. सरदार तो यहां दिल्ली में बैठा है.

शिवसेना के सांसदों के विलय पर क्या बोले राउत?

शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के विलय पर संजय राउत ने कहा कि कल दंगल मिलन हो गया. कल के बच्चे बागी हैं वो खरीदे हुए बच्चे नहीं है. हमारे 6 सांसद वहीं गए तो वो गद्दार हैं. वो मंगल मिलन में बैठे हैं तो गद्दार हैं, दंगल मिलन में कल होते तो बागी होते.

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