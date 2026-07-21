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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'देश के बच्चों को अपने बच्चे की तरह प्यार दीजिए', दिल्ली प्रोटेस्ट के बीच अमित शाह से संजय राउत की अपील

'देश के बच्चों को अपने बच्चे की तरह प्यार दीजिए', दिल्ली प्रोटेस्ट के बीच अमित शाह से संजय राउत की अपील

CJP Protest In Delhi: शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने देश के गृहमंत्री अमित से शाह अपील कर दी है. संजय राउत ने कहा, " देश के बच्चों को अपने बच्चे की तरह प्यार दीजिए."

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 21 Jul 2026 02:38 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर संसद मार्च के बीच हुई हिंसा के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया. इस लाठीचार्ज कई छात्र घायल हो गए हैं. अब इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है. शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने देश के गृहमंत्री अमित से शाह अपील कर दी है. संजय राउत ने कहा, " देश के बच्चों को अपने बच्चे की तरह प्यार दीजिए."

सीजेपी प्रदर्शन को लेकर संजय राउत ने कहा, "यह सरकार अत्यंत क्रूर है. आंदोलन में यह सब होता रहता है. आज किसान दिल्ली में आएंगे." उन्होंने आगे कहा, "जिस तरह पुलिस ने बच्चों को बुरी तरह से मारा पीटा है, यह गलत है." सांसद ने कहा कि आप उनसे बात कर सकते थे. आप इन बच्चों को अपने बच्चे जय शाह की तरह प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए." 

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संजय राउत ने सरकार पर बोला तीखा हमला

संजय राउत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "जंतर-मंतर पर बैठे बच्चों पर कल जिस तरह से लाठियां चली हैं. इन बच्चों ने लाठियां खाई है." आरोप लगाते हुए संजय राउत ने कहा, "आपको तो मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को बचाना है. इस सरकार को ना तो युवाओं की चिंता है और ना ही किसानों की चिंता है." 

उन्होंने आगे कहा कि मैं राहुल गांधी की बातों से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं. वहीं उन्होंने राम मंदिर पर सवाल पूछते हुए कहा कि राम मंदिर का चोरी हुआ माल कहां हैं और ये चोरों का सरदार कहां है. सरदार तो यहां दिल्ली में बैठा है.

शिवसेना के सांसदों के विलय पर क्या बोले राउत?

शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के विलय पर संजय राउत ने कहा कि कल दंगल मिलन हो गया. कल के बच्चे बागी हैं वो खरीदे हुए बच्चे नहीं है. हमारे 6 सांसद वहीं गए तो वो गद्दार हैं. वो मंगल मिलन में बैठे हैं तो गद्दार हैं, दंगल मिलन में कल होते तो बागी होते.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
संजय राउत Delhi Protest CJP DELHI NEWS DELHI POLICE AMIT SHAH
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