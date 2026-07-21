मुंबई में CJP आंदोलन पर पुलिस का एक्शन, 8 थानों में 900 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

मुंबई में CJP के आंदोलन को लेकर मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में कुल 8 मामले दर्ज किए हैं. पुलिस ने आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था के उल्लंघन और बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में 900 से अधिक लोगों को विभिन्न मामलों में आरोपी बनाया है.

मुंबई पुलिस के अनुसार, सबसे अधिक मामला शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, जहां 600 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. वहीं माहिम पुलिस स्टेशन में 100 से अधिक, दादर पुलिस स्टेशन में 70 से अधिक और सायन पुलिस स्टेशन में 40 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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अलग-अलग थानों में दर्ज किए मुकदमें

इसके अलावा, वरली पुलिस स्टेशन में 21 लोगों, कालाचौकी पुलिस स्टेशन में 20 से अधिक लोगों, भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में 20 से अधिक लोगों तथा वडाला टीटी पुलिस स्टेशन में 25 से अधिक लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.

मुंबई पुलिस ने बताया कि आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए जाने के मामले में संबंधित पुलिस स्टेशनों में अलग-अलग FIR दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मुंबई के दादर इलाके में स्थित चैत्यभूमि पर हुए CJP के प्रदर्शन मामले में मुंबई पुलिस ने 3 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं.

50 से ज्यादा आंदोलन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. सूत्रों का कहना है कि आंदोलन को किसी भी तरह की इजाजत नहीं थी इसी वजह दे यह मामला दर्ज किया गया है. पुलिस लगातार सीजेपी प्रदर्शन को लेकर लोगों पर एक्शन करती हुई नजर आ रही है.

कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया गया. इसके बाद अब उन्हें जांच के लिए नोटिस भी जारी किया गया है.पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी और उस समय क्षेत्र में निषेधाज्ञा (जमावबंदी) लागू थी. इसके बावजूद भी छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया.

सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में महिम पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 189(2), 189(3), 189(5), 223 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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