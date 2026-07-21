INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में CJP आंदोलन पर पुलिस का एक्शन, 8 थानों में 900 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

मुंबई में CJP आंदोलन पर पुलिस का एक्शन, 8 थानों में 900 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

Mumbai CJP Protest: मुंबई में CJP के आंदोलन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस द्वारा 8 पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए हैं. मामले में 900 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 21 Jul 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में CJP के आंदोलन को लेकर मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में कुल 8 मामले दर्ज किए हैं. पुलिस ने आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था के उल्लंघन और बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में 900 से अधिक लोगों को विभिन्न मामलों में आरोपी बनाया है.

मुंबई पुलिस के अनुसार, सबसे अधिक मामला शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, जहां 600 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. वहीं माहिम पुलिस स्टेशन में 100 से अधिक, दादर पुलिस स्टेशन में 70 से अधिक और सायन पुलिस स्टेशन में 40 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

'तो क्या CJP के सदस्य...', प्रियंका चतुर्वेदी ने विजेता दहिया के वायरल वीडियो पर उठाया सवाल

अलग-अलग थानों में दर्ज किए मुकदमें

इसके अलावा, वरली पुलिस स्टेशन में 21 लोगों, कालाचौकी पुलिस स्टेशन में 20 से अधिक लोगों, भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में 20 से अधिक लोगों तथा वडाला टीटी पुलिस स्टेशन में 25 से अधिक लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.

मुंबई पुलिस ने बताया कि आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए जाने के मामले में संबंधित पुलिस स्टेशनों में अलग-अलग FIR दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मुंबई के दादर इलाके में स्थित चैत्यभूमि पर हुए CJP के प्रदर्शन मामले में मुंबई पुलिस ने 3 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं.

50 से ज्यादा आंदोलन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. सूत्रों का कहना है कि आंदोलन को किसी भी तरह की इजाजत नहीं थी इसी वजह दे यह मामला दर्ज किया गया है. पुलिस लगातार सीजेपी प्रदर्शन को लेकर लोगों पर एक्शन करती हुई नजर आ रही है. 

कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया गया. इसके बाद अब उन्हें जांच के लिए नोटिस भी जारी किया गया है.पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी और उस समय क्षेत्र में निषेधाज्ञा (जमावबंदी) लागू थी. इसके बावजूद भी छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया.

सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में महिम पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 189(2), 189(3), 189(5), 223 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

ठाणे की विवादित दरगाह पर फॉरेस्ट विभाग का एक्शन, हाई कोर्ट ने खारिज की थी ट्रस्ट की याचिका

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
CJP MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई में CJP आंदोलन पर पुलिस का एक्शन, 8 थानों में 900 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
मुंबई में CJP आंदोलन पर पुलिस का एक्शन, 8 थानों में 900 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 6 सांसद एकनाथ शिंदे के पाले में गए! उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में रोका, मचा सियासी तूफान
महाराष्ट्र: 6 सांसद एकनाथ शिंदे के पाले में गए! उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में रोका, मचा सियासी तूफान
महाराष्ट्र
'देश के बच्चों को अपने बच्चे की तरह प्यार दीजिए', दिल्ली प्रोटेस्ट के बीच अमित शाह से संजय राउत की अपील
'देश के बच्चों को अपने बच्चे की तरह प्यार दीजिए', दिल्ली प्रोटेस्ट के बीच अमित शाह से संजय राउत की अपील
महाराष्ट्र
दादर में CGP प्रदर्शन में औरंगजेब की फोटो लहराने पर हंगामा, पुलिस ने मोर्चा संभाल शांत कराया मामला
दादर में CGP प्रदर्शन में औरंगजेब की फोटो लहराने पर हंगामा, पुलिस ने मोर्चा संभाल शांत कराया मामला
Advertisement

वीडियोज

Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Ram Kapoor के Kiss पर जताई नाराजगी, कहा- ‘बिना Consent दोबारा मत करना’
CJP Protest: चलो संसद के बीच अरविंद केजरीवाल 'MISSING'! |ABPLIVE
DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कल जो हुआ वो बहुत...', संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर फायर हुए असदुद्दीन ओवैसी, दिखाया अतीत का आईना
'कल जो हुआ वो बहुत...', संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर फायर हुए असदुद्दीन ओवैसी, दिखाया अतीत का आईना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश जी आपका 'दरोगा' 'लुटेरा' है...', सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लेकर योगी के मंत्री का बड़ा दावा
'अखिलेश जी आपका 'दरोगा' 'लुटेरा' है...', सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लेकर योगी के मंत्री का बड़ा दावा
इंडिया
Explained: 118 पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी घायल! भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने के नारे.. दोनों पक्षों से क्या गलतियां हुईं?
60 प्रदर्शनकारी घायल, भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने के नारे! दोनों पक्षों से क्या गलतियां हुईं
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
इंडिया
Mahua Moitra Remark: 'हो सकता है शिक्षामंत्री को इस्तीफा लिखना ना आता हो क्योंकि RSS...', महुआ मोइत्रा का धर्मेंद्र प्रधान पर तंज
'हो सकता है शिक्षामंत्री को इस्तीफा लिखना ना आता हो क्योंकि RSS...', महुआ मोइत्रा का धर्मेंद्र प्रधान पर तंज
बिहार
अनंत सिंह ने सेट किया बेटे का सियासी भविष्य, 'जैसे निशांत कुमार नीतीश जी के साथ रहे, वैसे…'
अनंत सिंह ने सेट किया बेटे का सियासी भविष्य, 'जैसे निशांत कुमार नीतीश जी के साथ रहे, वैसे…'
एग्रीकल्चर
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
ABP NEWS
Viral Video: हैदराबाद में लिफ्ट में फंसे मां-बेटे, पुलिस को किया फोन!
Viral Video: हैदराबाद में लिफ्ट में फंसे मां-बेटे, पुलिस को किया फोन!
ABP NEWS
Viral Video: दुकानदार पर लोहे के पाइप से हमला, राहगीरों ने बचाई जान!
Viral Video: दुकानदार पर लोहे के पाइप से हमला, राहगीरों ने बचाई जान!
ABP NEWS
Viral Video: कोटक बैंक में जमा करने गए थे पैसे, लेकिन जान बचाना पड़ा महंगा!
Viral Video: कोटक बैंक में जमा करने गए थे पैसे, लेकिन जान बचाना पड़ा महंगा!
ABP NEWS
Viral Video: जयपुर में जूस की दुकान आधी रात को बनी अखाड़ा!
Viral Video: जयपुर में जूस की दुकान आधी रात को बनी अखाड़ा!
ABP NEWS
| Viral Video: जयपुर में आधी रात को तांडव! दुकानदार की जमकर पिटाई
| Viral Video: जयपुर में आधी रात को तांडव! दुकानदार की जमकर पिटाई
Embed widget