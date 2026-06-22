हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ फिर होगा खेला? पार्टी मीटिंग में नहीं पहुंचे 3 विधायक और एक MLC

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ फिर होगा खेला? पार्टी मीटिंग में नहीं पहुंचे 3 विधायक और एक MLC

Maharashtra Politics: 6 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. पार्टी की अहम बैठक से 3 विधायक और 1 एमएलसी अनुपस्थित रहे, जिससे सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 22 Jun 2026 10:02 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. सोमवार (22 जून) को ही पार्टी के 6 सांसदों ने औपचारिक रूप से साथ छोड़ दिया. इसके बाद शिवसेना (यूबीटी) की विधायक दल की अहम बैठक में 3 विधायक और 1 एमएलसी के शामिल नहीं होने से राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गईं.

उद्धव ठाकरे ने सोमवार को मुंबई के शिवालय में पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक बुलाई थी. बैठक में आगामी राजनीतिक हालात, संगठन को मजबूत करने और विधानसभा में विपक्ष की रणनीति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. एक तरफ महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा तेज है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी संगठन को संभालने के लिए पूरी तरह सक्रिय नजर आए.

उद्धव गुट के बागी सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल, डिप्टी सीएम बोले- 'मेरे 6 टाइगर...'

कौन-कौन नहीं पहुंचा बैठक में?

बैठक में विधायक संजय देरकर (यवतमाल), राहुल पाटिल (परभणी), संजय पोतनीस (कलीना, मुंबई) और एमएलसी सुनील शिंदे मौजूद नहीं रहे. हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन सभी नेताओं ने पहले ही अपनी गैरहाजिरी की जानकारी दे दी थी.

राहुल पाटिल एमएलसी चुनाव में व्यस्त थे, जबकि सुनील शिंदे अपने गांव में आयोजित पूजा कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. अन्य नेताओं ने भी निजी कारण और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का हवाला दिया.

ताकत दिखाने की कोशिश

शिवसेना (यूबीटी) के पास फिलहाल विधानसभा में 20 विधायक और 6 एमएलसी हैं. करीब एक घंटे चली बैठक के बाद मौजूद सभी विधायकों ने उद्धव ठाकरे के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की.

विपक्ष की भूमिका पर जोर

पार्टी के एमएलसी अंबादास दानवे ने कहा कि बैठक में किसानों, आम जनता, मुंबई, विदर्भ और मराठवाड़ा में पानी की कमी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

उन्होंने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और उसे आक्रामक तरीके से जनता के मुद्दे उठाने होंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी अब भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर अपना दावा बनाए हुए है.

'CM का ऑपरेशन टाइगर को सफल बताना, महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण', नाना पटोले का सरकार पर हमला

और पढ़ें

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS SHiv Sena UBT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ फिर होगा खेला? पार्टी मीटिंग में नहीं पहुंचे 3 विधायक और एक MLC
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ फिर होगा खेला? पार्टी मीटिंग में नहीं पहुंचे 3 विधायक और एक MLC
महाराष्ट्र
उद्धव गुट के बागी सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल, डिप्टी सीएम बोले- 'मेरे 6 टाइगर...'
उद्धव गुट के बागी सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल, डिप्टी सीएम बोले- 'मेरे 6 टाइगर...'
महाराष्ट्र
'CM का ऑपरेशन टाइगर को सफल बताना, महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण', नाना पटोले का सरकार पर हमला
'CM का ऑपरेशन टाइगर को सफल बताना, महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण', नाना पटोले का सरकार पर हमला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'ऑपरेशन टाइगर' में बागी सांसदों पर भड़के आदित्य ठाकरे, बोले- 'अगर हिम्मत है तो...'
महाराष्ट्र: 'ऑपरेशन टाइगर' में बागी सांसदों पर भड़के आदित्य ठाकरे, बोले- 'अगर हिम्मत है तो...'
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Coaching Center Fire: कोचिंग सेंटर में आग, गिर गए छात्र? | UP News | Yogi | Aliganj
Bharat Tiwari Encounter: सिस्टम बना 'हत्यारा', ब्राह्मण था इसलिए मारा? | Samrat Choudhary | Bihar
Balan: The Boy मे दिखी मां-बेटे की अनोखी कहानी, दमदार ट्विस्ट्स और शानदार अभिनय का मास्टरपीस
Maa Inti Bangaaram Review: Samantha ने दमदार एक्शन और इमोशन से जीता दिल
Cocktail 2 Review: टॉक्सिक रिश्तों से दूर, सच्चे प्यार की खूबसूरत कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कतर के रास लाफान की फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 विदेशी कामगारों की मौत, 66 घायल, भारतीय दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन
कतर के रास लाफान की फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 विदेशी कामगारों की मौत, 66 घायल, भारतीय दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
साउथ सिनेमा
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
फ़ुटबॉल
फीफा वर्ल्ड कप में ईरान का ऐतिहासिक कमाल, अमेरिका की धरती पर तोड़ा 60 साल पुराना रिकॉर्ड
फीफा वर्ल्ड कप में ईरान का ऐतिहासिक कमाल, अमेरिका की धरती पर तोड़ा 60 साल पुराना रिकॉर्ड
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
इंडिया
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
ऑटो
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शिक्षा
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget