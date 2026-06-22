महाराष्ट्र में आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है. सत्र के पहले दिन कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य सरकार पर किसानों के मुद्दों और मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस का 'ऑपरेशन टाइगर' को सफल बताना महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है.

नाना पटोले ने कहा कि सरकार कर्ज माफी की घोषणा करती है तो वह केवल एक झूठा वादा होगा और किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा. उनके मुताबिक यह सरकार सिर्फ समय बिताने का काम कर रही है और किसानों की असली समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नहीं किया जा रहा.

'महाराष्ट्र में सूखे जैसी हालात पर सरकार बात करने को तैयार नहीं'

नाना पटोले ने राज्य में बारिश की कमी और सूखे जैसे हालात का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जून का लगभग पूरा महीना बीत चुका है, लेकिन जिस प्रकार की बारिश होनी चाहिए, वैसी नहीं हुई, जिससे कई इलाकों में सूखे की स्थिति बन गई है. उनका आरोप था कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने तक को तैयार नहीं है. उन्होंने बताया कि विधानसभा में इस विषय को उठाया गया, लेकिन सरकार ने इस पर बातचीत नहीं करना चाहती थी.

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'CM का ‘ऑपरेशन टाइगर’ को सफता बताना, लोकतंत्र की हत्या है'

इसके साथ ही नाना पटोले ने महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बने ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर भी सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) के नौ लोकसभा सदस्यों में से छह के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की घटना लोकतंत्र की हत्या के समान है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा ‘ऑपरेशन टाइगर’ को सफल बताना बेहद शर्मनाक है और यह लोकतांत्र की हत्या करने के बाद उसका समर्थन करना जैसे है.

पटोले ने कहा कि यदि लोकतंत्र को कमजोर करने वाली घटनाओं का समर्थन किया जा रहा है, तो यह महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने अंत में कहा कि यह भूमि डॉ. भीमराव आंबेडकर और उनके विचारों की रही है, इसलिए यहां लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होना और भी अधिक जरूरी है.

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