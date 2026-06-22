उद्धव गुट के बागी सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल, डिप्टी सीएम बोले- 'मेरे 6 टाइगर...'

महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट को बड़ा झटका लगा है. शिवसेना UBT के 6 सांसदों ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थाम लिया. मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन सांसदों ने अपने नए राजनीतिक फैसले का ऐलान किया.

शिवसेना में शामिल होने वाले सांसदों में संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापुराव पाटिल आष्टीकर शामिल हैं. ये सभी सांसद पहले शिवसेना UBT का हिस्सा थे.

सूत्रों के मुताबिक, सभी बागी सांसद एक गुप्त स्थान पर ठहरे हुए थे. इसके बाद वे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे और सीधे मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है.

यहां एक नहीं, 6 टाइगर हैं- एकनाथ शिंदे

प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सभी सांसद वाईबी चव्हाण सेंटर पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उनका स्वागत किया. इस दौरान शिंदे ने कहा, “यहां एक नहीं, छह टाइगर मौजूद हैं.” उनके इस बयान को राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

लोकसभा चुनाव के बाद यह घटनाक्रम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना UBT के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है. 6 सांसदों के एक साथ पार्टी छोड़ने से महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदलने की चर्चा तेज हो गई है. अब सभी की नजर UBT की अगली रणनीति पर टिकी हुई है.

(खबर अपडेट की जा रही है)