मुंबई के दहिसर ईस्ट स्थित केतकीपाड़ा इलाके में एक बड़ा और दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां एक पानी भरी खदान (Quarry) में स्विमिंग करने गए दो कॉलेज छात्रों की डूबने से मौत हो गई है. घटना के बाद इलाके में मातम और सनसनी फैल गई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मरने वाले दोनों छात्रों की उम्र 19 वर्ष थी. पीयूष गुप्ता: उम्र 19 वर्ष, निवासी कांदिवली. ओम अंकुश सिंह: उम्र 19 वर्ष, निवासी अंधेरी. इन दोनों के साथ अमन गिरी और दिवेश पटेल नाम के दो अन्य दोस्त भी खदान पर आए थे.

दो दिन पहले बना था स्विमिंग का प्लान

मिली जानकारी के मुताबिक, इन चारों दोस्तों ने दो दिन पहले ही यहां स्विमिंग के लिए आने का प्लान बनाया था. बताया जा रहा है कि मरने वाले छात्रों में से एक छात्र पहले भी इस खदान में आ चुका था और वही बाकी तीन दोस्तों को यहां स्विमिंग के लिए लेकर आया था.

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प्रशासन की चेतावनी को किया नजरअंदाज

प्रशासन द्वारा इस खतरनाक खदान के पास न जाने की बार-बार अपील और चेतावनी दी जाती रही है. इसके बावजूद, लोग और बच्चे अलग-अलग रास्तों से चोरी-छिपे स्विमिंग के लिए इस जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसके चलते यह जानलेवा हादसा हुआ है.

शराब पीकर पानी में उतरने का शक

शुरुआती जानकारी और परिस्थितियों को देखते हुए शक जताया जा रहा है कि खदान इलाके में युवकों ने पहले शराब पी और उसके बाद वे स्विमिंग के लिए पानी में उतरे, जिसके कारण वे गहरे पानी में डूब गए. हालांकि, पुलिस का कहना है कि यह अभी केवल आशंका है और मामले की आधिकारिक जांच की जा रही है.

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए

घटना की सूचना मिलते ही दहिसर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए पास के अस्पताल में भेज दिया है. पुलिस मौके पर मौजूद दोनों अन्य दोस्तों से पूछताछ कर हादसे के असली कारणों की जांच कर रही है.

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