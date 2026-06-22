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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: 'ऑपरेशन टाइगर' में बागी सांसदों पर भड़के आदित्य ठाकरे, बोले- 'अगर हिम्मत है तो...'

महाराष्ट्र: 'ऑपरेशन टाइगर' में बागी सांसदों पर भड़के आदित्य ठाकरे, बोले- 'अगर हिम्मत है तो...'

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर आदित्य ठाकरे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क, IANS एजेंसी |  Updated at : 22 Jun 2026 04:38 PM (IST)
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महाराष्ट्र की राजनीति में ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विधायक आदित्य ठाकरे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बागी सांसदों और दलबदल की राजनीति पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों और जनादेश के सम्मान का मुद्दा उठाया है. 

'सांसद अपने पद से इस्तीफा देकर, जनता के बीच दोबारा जांए'

शिवसेना (यूबीटी) के विधायक व पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने उन सांसदों पर निशाना साधा, जिन्होंने कथित तौर पर पार्टी छोड़कर दूसरी राजनीतिक राह चुनी है. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिन सांसदों ने पाला बदला है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर जनता के बीच दोबारा जाना चाहिए.

आदित्य ठाकरे ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के समर्थन और नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जनता का सामना करें. उनका दावा था कि उनकी पार्टी ने लोगों का विश्वास और दिल जीता है. वहीं अगर चुनाव लड़े तो जनता उसके जरिए अपनी राय स्पष्ट कर देगी.

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'आखिर विपक्ष के नेता से इतना डर क्यों है'

आदित्य ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों में विपक्ष से डर का माहौल दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि पहले सांसदों को साथ ले जाने की कोशिश की जा रही है और आगे चलकर विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को भी निशाना बनाया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हर परिस्थिति में संघर्ष जारी रखेगी, चाहे उसे अकेले ही क्यों न लड़ना पड़े. ठाकरे ने सवाल उठाया कि विपक्ष के नेता से इतना डर क्यों है और आखिर इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों की जरूरत क्यों पड़ रही है.

'चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलना मतदाताओं के साथ अन्याय'

वहीं, कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य भाई जगताप ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनावों पर आधारित है, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं. उनके अनुसार यदि चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर दबाव, डर, बल प्रयोग या जांच एजेंसियों के माध्यम से पार्टी बदलने का दबाव बनाया जाता है, तो यह असंवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.

उधर, समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने भी ‘ऑपरेशन टाइगर’ की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति में मतदाताओं की भावना और जनादेश की अनदेखी होती है. उन्होंने कहा कि यदि कोई नेता किसी विचारधारा और पार्टी के नाम पर वोट मांगकर जीतता है, तो बाद में पार्टी बदलना मतदाताओं के साथ अन्याय है. उन्होंने कहा कि दलबदल करने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए पहले इस्तीफा देना और फिर दोबारा चुनाव लड़ना अनिवार्य किया जाना चाहिए. इस तरह का काम करना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है और राजनीतिक टूट-फूट देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रही है.

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Published at : 22 Jun 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Aditya Thackeray MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS
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