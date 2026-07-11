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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'नाथूराम गोडसे और चंपत राय एक जैसे...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार

'नाथूराम गोडसे और चंपत राय एक जैसे...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार

Kanhaiya Kumar on Champat Rai: कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, "धर्म और कानून के हिसाब से भी राम मंदिर में जो चोरी हुई, वो महापाप है. हम इसपर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन मामला लोगों की आस्था का है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 11 Jul 2026 02:17 PM (IST)
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अयोध्या स्थित विश्वप्रसिद्ध राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले ने सभी को हिलाकर रख दिया है. चोरी के आरोप चढ़ावे की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों पर ही लगे हैं, जिनमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय भी शामिल हैं. चोरी का मामला सामने आने के बाद ही उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा था. अब कांग्रेस चंपत राय पर हमलावर है और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है. 

कन्हैया कुमार ने चंपत राय की तुलना, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे से की है. कन्हैया कुमार ने यह तुलना करते हुए कहा, "महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस ने नाथूराम से पल्ला झाड़ लिया था और अब चंपत राय से पल्ला झाड़ लिया है."

यह भी पढ़ें: अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा का छलका दर्द, कहा- चोरी की घटना राम मंदिर पर एक कलंक है

'RSS और BJP के बयान शर्मनाक'- कन्हैया कुमार

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कहा, "धर्म और कानून के हिसाब से भी राम मंदिर में जो चोरी हुई, वो महापाप है. हम इसपर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन मामला लोगों की आस्था का है. इस पूरे मामले में आरएसएस और बीजेपी के बयान शर्मनाक और चिंताजनक हैं. वह कहते हैं कि दान चढ़ाकर भूल जाना चाहिए. राम को लाए हैं. यह कैसे बयान हुए? 

आरएसएस पर हमला बोलते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि RSS ने चंपत राय से पल्ला झाड़ लिया है. इसलिए ही उनका रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए ताकि जवाबदेही तय हो सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुप्पी साधे हुए हैं. भाजपा और आरएसएस का धर्म से कोई लेना देना नहीं है. इनका एक ही राम है नाथूराम. मंदिर में चोरी हुई और सरकार लीपापोती कर रही है. जो SIT गठित की गई है, उसी के अधिकारी पर भ्रष्टाचार के मामले हैं. 

'तुरंत भंग क्यों नहीं किया गया ट्रस्ट?'

कन्हैया कुमार ने एक और बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, तभी तत्काल ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया? मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो. बड़े मगरमच्छ को पकड़ा जाए, सिर्फ छोटी मछलियों को नहीं. 

कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि जब चोरी का मामला सामने आया, उसके बाद से करोड़ों के चढ़ावे आने लगे. यानी मामला सामने आने से पहले रोज करोड़ों रुपये चोरी हो रहे थे. कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल काली है. कांग्रेस के तरफ से हम आश्वस्त करते हैं कि बिना राजनीति किए इस मामले की जांच की मांग करेंगे और ट्रस्ट को भंग किया जाने की बात भी उठाएंगे. मैं उम्मीद करता हूं कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा. 

कन्हैया कुमार ने कहा, "हम राजनीति नहीं करेंगे. सिस्टम में रहकर सिस्टम बदलना ही विकल्प है. धार्मिक मुद्दों पर नहीं जानता के मुद्दों पर हम सड़कों पर उतरेंगे."

यह भी पढ़ें: 'जहां भगवान राम हों वहां...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर इकबाल अंसारी का बड़ा बयान

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Kanhaiya Kumar Maharashtra News Champat Rai Ram Mandir CONGRESS
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