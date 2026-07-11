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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रठाणे में निर्माणाधीन हिस्सा गिरने से 10 वर्षीय मासूम की मौत, राहत अभियान पूरा, हादसे की जांच शुरू

ठाणे में निर्माणाधीन हिस्सा गिरने से 10 वर्षीय मासूम की मौत, राहत अभियान पूरा, हादसे की जांच शुरू

Thane News In Hindi: ठाणे के मानपाड़ा स्थित आजाद नगर की मद्रास चॉल में निर्माणाधीन हिस्सा गिरने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. महिला और एक अन्य बच्चा घायल हैं. हादसे की जांच शुरू कर दी गई है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 11 Jul 2026 01:37 PM (IST)
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मानपाड़ा क्षेत्र स्थित आजाद नगर की मद्रास चॉल में शुक्रवार को हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. निर्माणाधीन पहली मंजिल का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे नीचे मौजूद एक महिला और दो बच्चे मलबे में दब गए. हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है.

घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे तीनों लोगों को बाहर निकाला. सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि 10 वर्षीय जयकुमार जायसवाल को सिविल अस्पताल ले जाते समय डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. हादसे में उर्मिला जायसवाल (30) और  8 वर्षीय विनीत कुमार जायसवाल घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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25-30 साल पुरानी चॉल, जांच में जुटा प्रशासन

शुरुआती जांच में सामने आया है कि मद्रास चॉल करीब 25 से 30 वर्ष पुरानी है. जिस हिस्से का निर्माण कार्य चल रहा था, वही अचानक ढह गया. हादसे के बाद प्रशासन ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया और यह पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है कि निर्माण कार्य के दौरान कहीं सुरक्षा मानकों की अनदेखी तो नहीं हुई. राहत एवं बचाव अभियान अब पूरा कर लिया गया है.

जिम्मेदारी तय करने की तैयारी, लोगों में दहशत

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय और नाराजगी का माहौल है. लोगों का कहना है कि पुराने भवनों में निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन होना चाहिए. अग्निशमन विभाग के उप आयुक्त दिनेश तायडे ने बताया कि राहत अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और अब हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है.

स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी मौके का दौरा कर पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिया है. प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Thane News MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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