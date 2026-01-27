कल्याण-डोंबिवली में शिवसेना (UBT) के चार नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटरों के लापता होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए CCTV फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है, साथ ही लापता कॉर्पोरेटरों की तलाश के लिए तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है.

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)