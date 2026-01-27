एक्सप्लोरर
उद्धव ठाकरे के 4 नए पार्षद लापता! पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट, खंगाले जा रहे CCTV और कॉल रिकॉर्ड
Maharashtra News: कल्याण-डोंबिवली में शिवसेना (UBT) के 4 नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर लापता बताए जा रहे हैं. इसे लेकर सुरक्षा चिंताओं के चलते कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है.
कल्याण-डोंबिवली में शिवसेना (UBT) के चार नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटरों के लापता होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए CCTV फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है, साथ ही लापता कॉर्पोरेटरों की तलाश के लिए तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है.
(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
विश्व
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
क्रिकेट
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
Advertisement
महाराष्ट्र
6 Photos
अजित पवार के बेटे जय पवार की बहरीन में शादी, दुल्हन संग ऐसे किया खुशी का इजहार, देखें तस्वीरें
महाराष्ट्र
8 Photos
नागपुर की रूश सिंधु से मिलिए, 'मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025' जीतकर लौटीं, हुआ भव्य स्वागत
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL