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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर संजय राउत का पोस्ट, 'जिन्हें हम देश का भविष्य...'

कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर संजय राउत का पोस्ट, 'जिन्हें हम देश का भविष्य...'

Cockroach Janta Party Protest: संजय राउत ने एक्स पर लिखा कि सरकार को उनकी मांगें सुननी ही होंगी. कॉकरोच को कमजोर न समझें, जंतर-मंतर पर हो रहे इस आंदोलन की यही चेतावनी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 Jun 2026 04:35 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर उद्धव ठाकरे गुट की प्रतिक्रिया सामने आई है. इसको लेकर संजय राउत ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया. उन्होंने उद्धव ठाकरे के हवाले से लिखा कि जिन्हें हम देश का भविष्य और भाग्य-विधाता कहते हैं, वे हज़ारों युवा, अपने भविष्य की चिंता और तकलीफ लेकर चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतर आए हैं.

संजय राउत ने एक्स पर ये भी लिखा, "दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच’ का आंदोलन शुरू हो गया है. उन्हें ‘कॉकरोच’ कहकर कमतर आंकना और उन्हें न्याय से वंचित रखना सही नहीं है. नीट पेपर लीक ने लाखों युवाओं को बर्बाद कर दिया है."

'परेशान युवा अब ‘कॉकरोच’ बनकर अपनी आवाज उठा रहे'

उन्होंने आगे लिखा, "ये सभी परेशान युवा अब ‘कॉकरोच’ बनकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं. सरकार को उनकी मांगें सुननी ही होंगी. कॉकरोच को कमज़ोर न समझें, जंतर-मंतर पर हो रहे इस आंदोलन की यही चेतावनी है." 

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने विरोध प्रदर्शन किया. भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार (06 जून) को इस ऑनलाइन संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके प्रदर्शन में शामिल हुए. प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए जिनमें अधिकतर युवा हैं. इनमें से कई लोग कॉकरोच (तिलचट्टे) के मुखौटे पहने नजर आए और उनके हाथों में फूल थे. स्कूली छात्र भी अपने माता-पिता के साथ प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे हैं.

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

जानकारी के मुताबिक इस प्रदर्शन में शामिल लोगों में ज्यादातर स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्रा और युवा पेशेवर हैं. प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए छात्रों ने नारे लगाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. इससे पहले सुबह दिल्ली पहुंचे दीपके ने समर्थकों से अनुशासन बनाए रखने और प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने का आग्रह किया था.

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Published at : 06 Jun 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT Cockroach Janta Party
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