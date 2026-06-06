ऑनलाइन लूडो से शुरू हुई दोस्ती, 10.5 लाख लेकर भागी नाबालिग; पुलिस ने इंस्टाग्राम पोस्ट से पकड़ा

मुंबई की एक 17 साल की लड़की, जो कथित तौर पर एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए एक आदमी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद 10.5 लाख रुपये कैश लेकर घर से भाग गई थी, उसे मुंबई पुलिस ने बड़ी तेज और अलर्ट सर्च ऑपरेशन के बाद गुजरात में ढूंढकर बचा लिया है. लड़की ने हाल ही में SSC की परीक्षा पास की है और वह अपने परिवार के साथ JJ मार्ग पुलिस स्टेशन के इलाके में रहती है. परिवार का कपड़ों का व्यापार करता है.

लड़के ने ऑनलाइन लूडो खेलने के दौरान किया शादी का वादा

मामले में सामने आया कि लड़की अक्सर ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन लूडो इस्तेमाल करती थी, जिसमें चैट और वॉइस कम्युनिकेशन फीचर मिलते हैं. गेम खेलने के दौरान, वह जियान शेख नाम के एक आदमी के संपर्क में आई, जिसके साथ उसकी कथित तौर पर रेगुलर बातचीत होती थी. आरोपी शेख ने खुद को अमीर बताया, लड़की से कहा कि उसका राजस्थान के जोधपुर में एक बंगला है, और उससे शादी करने का वादा किया. उसने कथित तौर पर उसे अपने परिवार को छोड़ने और घर से कैश और ज्वेलरी लाने के लिए मनाया.

16 मई को, लड़की कथित तौर पर सुबह करीब 3 बजे अपने घर से 10.5 लाख रुपये कैश लेकर निकली. जब परिवार वाले उसे ढूंढ नहीं पाए, तो उसकी मां ने उसी दिन पुलिस से संपर्क किया. इसके बाद सर जे.जे. मार्ग पुलिस स्टेशन में शाम 5 बजे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत शिकायत दर्ज की गई.

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लड़की के इंस्टाग्राम लॉगइन करने पर पता चली लोकेशन

मुंबई पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए CCTV फुटेज, डिजिटल सबूत और टेक्निकल इनपुट को एनालाइज करते हुए जांच शुरू की. इन्वेस्टिगेटर्स ने लड़की के साउथ मुंबई से ठाणे तक के मूवमेंट का पता लगाया, जहां उसने कथित तौर पर दिन भर शॉपिंग की और एक नया मोबाइल फोन खरीदा. लड़की की सोशल मीडिया एक्टिविटी से एक बड़ी कामयाबी मिली.

आरोपी शेख ने लड़की से एक नया SIM कार्ड लेने के लिए कहा था जिसके बाद, उसने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन आधार कार्ड न होने के कारण वह खरीद नहीं पाई. बाद में उसने अपने नए फोन को एक दुकानदार के Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट किया और उसमें इंस्टाग्राम लॉगइन कर एक फोटो अपलोड की.

पुलिस को लड़की सुबह 3 बजे गुजरात के एक बस में मिली

इन्वेस्टिगेटर्स ने उस एक्टिविटी का इस्तेमाल करके उसकी लोकेशन ट्रैक की गई और बाद में पता चला कि वह गुजरात जाने वाली एक प्राइवेट बस में चढ़ी है . पुलिस की टीम गुजरात क्राइम ब्रांच के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए गुजरात की ओर निकल पड़े. पुलिस ने सूरत-वडोदरा हाईवे पर चेकिंग की और जांच के दौरान पहचानी गई ट्रैवल कंपनी की बसों को रोका.

पुलिस के मुताबिक, चार से पांच घंटे तक 30 से ज्यादा बसों की तलाशी ली गई. आखिरकार, लड़की सुबह 3 से 4 बजे के बीच गुजरात में एक बस में मिली और उसे सुरक्षित मुंबई वापस लाया गया. लड़की ने शॉपिंग और मोबाइल फोन खरीदने पर लगभग 1 लाख रुपये खर्च कर दिए थे, जिसके बाद उसे पकड़ा लिया गया.

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