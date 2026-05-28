मुंबई एयरपोर्ट से दो बड़े गैंगस्टर गिरफ्तार, विदेश फरार होने की कर रहे थे साजिश

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मुंबई एयरपोर्ट पर पंजाब के दो कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार हुए.

दोनों विदेश भागने की फिराक में थे, सुरक्षा एजेंसियों ने रोका.

एक आरोपी बंबीहा गैंग से जुड़ा, दूसरा पार्षद हत्या का मुख्य आरोपी.

पूछताछ से पंजाब के गैंगवार और संगठित अपराध पर होगा खुलासा.

मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पंजाब पुलिस, मुंबई पुलिस, सीआईएसएफ और इमिग्रेशन अधिकारियों ने जॉइंट कार्रवाई में दो कुख्यात गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपी विदेश भागने की तैयारी में थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते उन्हें पकड़ लिया. इस ऑपरेशन को पंजाब में बढ़ते गैंगवार और संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जसवंत सिंह उर्फ जस्सा और करण किरा के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे और उन पर हत्या, रंगदारी, हथियार तस्करी और आपराधिक साजिश जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं.

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पंजाब के कुख्यात बंबीहा गैंग से है लिंक

सूत्रों के मुताबिक, जसवंत सिंह उर्फ जस्सा का संबंध पंजाब के कुख्यात बंबीहा गैंग से है. वह भूमिगत रहकर गैंग की गतिविधियों को संचालित कर रहा था. उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अवैध हथियारों की सप्लाई और रंगदारी वसूली से जुड़े कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. वहीं, दूसरा आरोपी करण किरा अकाली दल के एक पार्षद की हत्या के चर्चित मामले का मुख्य आरोपी है. वारदात के बाद से वह लगातार फरार था. जांच एजेंसियों का मानना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने पंजाब छोड़ दिया था और अब मुंबई के रास्ते विदेश भागने की योजना बना रहा था. पुलिस को यह भी शक है कि वह फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर देश छोड़ने वाला था.

कैसे गिरफ्त में आये आरोपी?

जानकारी के अनुसार, पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस विंग को दोनों आरोपियों की गतिविधियों को लेकर अहम इनपुट मिला था. इसके बाद मुंबई पुलिस, सीआईएसएफ और एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों के साथ जानकारी साझा कर संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया. एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी रखी गई और दोनों आरोपियों को फ्लाइट में सवार होने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया.

गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी है. पंजाब पुलिस की विशेष टीम जल्द मुंबई पहुंचकर दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ पंजाब ले जाएगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान पंजाब में सक्रिय गैंग नेटवर्क, रंगदारी रैकेट, हथियार तस्करी और अन्य संगठित अपराधों से जुड़े कई अहम खुलासे होने की संभावना है.

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