महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, देखें लिस्ट

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव के साथ ही उप-चुनाव 2026 के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है. वर्धा-चांद्रपुर-गढ़चिरोली निर्वाचन क्षेत्र से अरुण लखाणी को मैदान में उतारा है. भंडारा गोंदिया से अविनाश ब्राह्मणकर पर दांव खेला है.

इसके साथ ही बीजेपी ने अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से प्रवीण पोटे पाटिल के नाम का ऐलान किया है. सांगली सतारा धैर्यशील कदम को मैदान में उतारा है. सोलापुर से राजेंद्र राउत के नाम की घोषणा की है. इसके साथ ही लिस्ट में अहिल्यानगर से प्राजक्त तनपुरे को उम्मीदवार बनाया है.



छत्रपति संभाजीनगर जालना से सुहास शिरसाट होंगे उम्मीदवार

इसके अलावा छत्रपति संभाजीनगर जालना से सुहास शिरसाट के नाम का ऐलान किया है. नांदेड़ स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से अमर राजूरकर को उम्मीदवार बनाया है. धाराशिव-लातूर-बिड से बसवराज पाटिल उम्मीदवार बनाए गए हैं. जलगांव से नंदकिशोर महाजन प्रत्याशी होंगे. इसके साथ ही बीजेपी ने नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव के लिए राजीव पोतदार को उम्मीदवार बनाया है.

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए कार्यक्रम

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 18 मई 2026 को महाराष्ट्र विधान परिषद (एमएलसी) के लिए 16 स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से लंबे समय से लंबित द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था. 18 जून को वोटिंग और 22 जून को वोटों की गिनती होगी. आयोग ने पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए समय-सीमा तय की है, जिसे जून के अंत से पहले पूरा करना होगा. अधिसूचना 25 मई को जारी की जाएगी, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 जून है. वहीं, नामांकन की जांच 2 जून को होगी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 जून है.

इस द्विवार्षिक चुनाव के संबंध में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) सभी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हैं. इन जिलों में सियासी पार्टियों और मौजूदा प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के आचार संहिता दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा.

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