महाराष्ट्र: बोईसर-पालघर में CNG की किल्लत, तपती गर्मी में लगीं 3KM लंबी कतारें

महाराष्ट्र के बोईसर और पालघर इलाकों में इन दिनों सीएनजी (CNG) की भारी किल्लत ने हाहाकार मचा दिया है. गुजरात गैस (Gujarat Gas) की ओर से सीएनजी की आपूर्ति (Supply) बाधित होने के कारण ऑटो-टैक्सी चालकों और कमर्शियल वाहन मालिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात इतने खराब हैं कि सीएनजी भरवाने के लिए पंपों पर ड्राइवरों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं.

3 किलोमीटर लंबी लाइनें, 5 घंटे का इंतज़ार

सामने आए ताजा वीडियो और तस्वीरों में बोईसर के सीएनजी पंपों का बुरा हाल नजर आ रहा है. सीएनजी पंपों के बाहर गाड़ियों की 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं. ड्राइवरों को अपनी गाड़ी में गैस भरवाने के लिए 4 से 5 घंटे तक का लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है. सीएनजी न मिलने से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट (यात्री परिवहन) बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे ऑटो रिक्शा, टैक्सी चालकों और कमर्शियल गाड़ी मालिकों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है.

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भीषण गर्मी और समय की बर्बादी से आक्रोश

एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ घंटों लाइन में खड़े रहने की मजबूरी ने ड्राइवरों के धैर्य का बांध तोड़ दिया है. घंटों कतार में लगे रहने के कारण चालकों की दिहाड़ी मारी जा रही है (समय की बर्बादी हो रही है), जिससे उनमें प्रशासन और गैस कंपनी के खिलाफ भारी नाराजगी का माहौल है.

प्रशासन से तुरंत कदम उठाने की मांग

इस गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए, वाहन चालकों ने प्रशासन तथा संबंधित सीएनजी पंप संचालकों से तुरंत उचित कदम उठाने की गुहार लगाई है. लोगों की मांग है कि गुजरात गैस से जल्द से जल्द सीएनजी की रेगुलर और सुचारू सप्लाई शुरू करवाई जाए. इसके साथ ही, चालकों का यह भी कहना है कि जब तक सप्लाई पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाती, तब तक किसी दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था (Alternative Arrangement) का इंतजाम किया जाए ताकि उन्हें इस रोज-रोज की परेशानी से निजात मिल सके.

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