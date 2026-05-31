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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: बोईसर-पालघर में CNG की किल्लत, तपती गर्मी में लगीं 3KM लंबी कतारें

महाराष्ट्र: बोईसर-पालघर में CNG की किल्लत, तपती गर्मी में लगीं 3KM लंबी कतारें

Boisar Palghar News In Hindi: महाराष्ट्र के बोईसर और पालघर में CNG की भारी किल्लत के चलते ऑटो-टैक्सी चालकों की 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं. चालकों को 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 31 May 2026 03:20 PM (IST)
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महाराष्ट्र के बोईसर और पालघर इलाकों में इन दिनों सीएनजी (CNG) की भारी किल्लत ने हाहाकार मचा दिया है. गुजरात गैस (Gujarat Gas) की ओर से सीएनजी की आपूर्ति (Supply) बाधित होने के कारण ऑटो-टैक्सी चालकों और कमर्शियल वाहन मालिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात इतने खराब हैं कि सीएनजी भरवाने के लिए पंपों पर ड्राइवरों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं.

3 किलोमीटर लंबी लाइनें, 5 घंटे का इंतज़ार

सामने आए ताजा वीडियो और तस्वीरों में बोईसर के सीएनजी पंपों का बुरा हाल नजर आ रहा है. सीएनजी पंपों के बाहर गाड़ियों की 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं. ड्राइवरों को अपनी गाड़ी में गैस भरवाने के लिए 4 से 5 घंटे तक का लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है. सीएनजी न मिलने से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट (यात्री परिवहन) बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे ऑटो रिक्शा, टैक्सी चालकों और कमर्शियल गाड़ी मालिकों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है.

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भीषण गर्मी और समय की बर्बादी से आक्रोश

एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ घंटों लाइन में खड़े रहने की मजबूरी ने ड्राइवरों के धैर्य का बांध तोड़ दिया है. घंटों कतार में लगे रहने के कारण चालकों की दिहाड़ी मारी जा रही है (समय की बर्बादी हो रही है), जिससे उनमें प्रशासन और गैस कंपनी के खिलाफ भारी नाराजगी का माहौल है.

प्रशासन से तुरंत कदम उठाने की मांग

इस गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए, वाहन चालकों ने प्रशासन तथा संबंधित सीएनजी पंप संचालकों से तुरंत उचित कदम उठाने की गुहार लगाई है. लोगों की मांग है कि गुजरात गैस से जल्द से जल्द सीएनजी की रेगुलर और सुचारू सप्लाई शुरू करवाई जाए. इसके साथ ही, चालकों का यह भी कहना है कि जब तक सप्लाई पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाती, तब तक किसी दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था (Alternative Arrangement) का इंतजाम किया जाए ताकि उन्हें इस रोज-रोज की परेशानी से निजात मिल सके.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 31 May 2026 03:20 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS Palghar News
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