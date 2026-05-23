कोटा में हनीट्रैप गैंग का भंडाफोड़, सोशल मीडिया पर दोस्ती कर, रेप केस में फसाते थे आरोपी

कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंगब के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया है. इटावा थाना पुलिस ने महिला सहित 5 आरोपियों को चिह्नित कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को आशंका है कि यह गिरोह कोटा रेंज के कई जिलों में सक्रिय था और कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है.

इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद दी रेप केस दर्ज की धमकी

पुलिस के अनुसार गिरोह सोशल मीडिया पर पहले लोगों से दोस्ती करता था. फिर महिला के जरिए होटल में बुलाकर संबंध बनाने के बाद बलात्कार केस में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलता था. इस मामले में पीड़ित से पहले 15 लाख रुपए मांगे गए बाद में 3.50 लाख रुपए में सौदा तय हुआ.

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम पर एक लड़की ने जिम ट्रेनिंग और फीस के बहाने उससे संपर्क किया. कुछ दिनों बाद उसे कोटा बुलाया गया, जहां होटल में रुकने के बाद अगले दिन लड़की और उसके साथियों ने रेप केस दर्ज करवाने की धमकी देकर ब्लैकमेल शुरू कर दिया.

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महिला आरोपी पहले भी झूठे रेप केस में ठग चुकी 4 लाख

आरोपियों ने कहा कि मामला रफा-दफा करवाने के लिए पैसे देने होंगे. पीड़ित ने हिम्मत दिखाते हुए इटावा पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जाल बिछाकर गिरोह के चार सदस्यों को दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपियों में अब्दुल फिरोज उर्फ बल्लू, रियासत अली उर्फ सोनू, योगेंद्र मीणा और रईस कुरैशी शामिल हैं. जबकि महिला आरोपी माही उर्फ मजहबी अभी फरार है.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो कारें स्विफ्ट डिजायर और ब्रेजा समेत मोबाइल फोन बरामद किए हैं. जांच में सामने आया कि महिला आरोपी पहले भी झूठा दुष्कर्म मामला दर्ज करवाकर 4 लाख रुपए की ठगी कर चुकी है. एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और पूछताछ में कई और मामलों का खुलासा होने की संभावना है. पुलिस को उम्मीद है कि इस गैंग के अन्य पीड़ित भी अब सामने आ सकते हैं.

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