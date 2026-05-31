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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: गरीब नगर में अवैध निर्माण हटाने के बाद हमले की साजिश? दिल्ली पुलिस की जांच में मिले अहम सुराग

मुंबई: गरीब नगर में अवैध निर्माण हटाने के बाद हमले की साजिश? दिल्ली पुलिस की जांच में मिले अहम सुराग

Mumbai News: बांद्रा पूर्व के गरीब नगर इलाके में रेलवे भूमि पर बने अवैध निर्माण को हटाए जाने के बाद कुछ कट्टरपंथी तत्वों की ओर से किसी बड़ी साजिश की योजना बनाने के सूबत मिले हैं.

By : सूरज ओझा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 31 May 2026 03:19 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा हाल ही में कथित टेरर-अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान मिले कुछ सुरागों ने जांच एजेंसियों का ध्यान मुंबई की ओर खींचा है. सूत्रों के मुताबिक, जांच में ऐसे कुछ सबूत मिले हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि बांद्रा पूर्व के गरीब नगर इलाके में रेलवे भूमि पर बने अवैध निर्माण (जिसमें एक प्रार्थना स्थल भी था) को हटाए जाने के बाद कुछ कट्टरपंथी तत्वों द्वारा बदले की भावना से किसी बड़ी साजिश की योजना बनाई गई हो सकती है. हालांकि, जांच एजेंसियां अभी इन सभी तथ्यों और सबूतों का सत्यापन कर रही हैं.

सूत्रों के अनुसार, जांच में सामने आए डिजिटल साक्ष्यों, चैट्स और अन्य इनपुट्स से संकेत मिले हैं कि कुछ संदिग्धों ने गरीब नगर क्षेत्र और वहां तैनात सुरक्षा बलों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की थी. हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इन गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य क्या था? एजेंसियां इस बात की पुष्टि करने में जुटी हैं कि क्या यह सिर्फ रेकी थी या फिर किसी संभावित हमले की तैयारी का हिस्सा.

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डिजिटल सामग्री की फोरेंसिक जांच जारी

जांच से जुड़े सूत्रों का दावा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलर्स और मुंबई में मौजूद कुछ संदिग्धों के बीच संपर्क की ओर संकेत करते हैं. हालांकि, इन चैट्स, वॉयस नोट्स और अन्य डिजिटल सामग्री की फोरेंसिक जांच जारी है और उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि की जा रही है.

गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से वीडियो और तस्वीरें बरामद

सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपियों के मोबाइल फोन से गरीब नगर क्षेत्र, पुलिस बलों की तैनाती और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों के वीडियो और तस्वीरें बरामद हुई हैं. जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि इन वीडियो और तस्वीरों को किस उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया था और क्या इन्हें वास्तव में विदेश में बैठे किसी व्यक्ति को भेजा गया था.

दादर रेलवे स्टेशन के बाहर रेकी की भी आशंका

जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि दादर रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित सब्जी मंडी ब्रिज सहित कुछ अन्य स्थानों की भी रेकी की गई हो सकती है. हालांकि, फिलहाल इस बात के ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं कि इन स्थानों को किसी हमले के लिए अंतिम रूप से चुना गया था. एजेंसियां सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं.

पाकिस्तानी गैंगस्टर के संदिग्धों से संपर्क के संकेत

सूत्रों का कहना है कि कुछ दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स से पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, यावर खान और अंडरवर्ल्ड से जुड़े कुछ अन्य नामों के संदिग्धों के संपर्क में होने के संकेत मिले हैं. हालांकि, इन कड़ियों को अभी पूरी तरह स्थापित नहीं किया जा सका है और जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से इन जानकारियों का सत्यापन कर रही हैं.

हुजैफा नाम के शख्स की तलाश जारी

जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ स्थानीय युवकों की भर्ती किसी बड़े मॉड्यूल में की गई हो सकती है. इस संबंध में फरार बताए जा रहे हुजैफा नामक व्यक्ति की तलाश जारी है. अधिकारियों का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरे नेटवर्क और संभावित लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी.

फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस सभी उपलब्ध सबूतों का तकनीकी और फोरेंसिक विश्लेषण कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है. इसलिए अब तक सामने आई जानकारी को जांच के प्रारंभिक इनपुट और संभावित एंगल के तौर पर देखा जा रहा है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 31 May 2026 03:19 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS DELHI POLICE MUMBAI NEWS
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