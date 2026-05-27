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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRGandhi Nagar News: दिल्ली पुलिस ने ‘ढोल बाज गैंग’ को दबोचा, ऑटो में लोगों को बनाते थे शिकार

Gandhi Nagar News: दिल्ली पुलिस ने ‘ढोल बाज गैंग’ को दबोचा, ऑटो में लोगों को बनाते थे शिकार

Gandhi Nagar News In Hindi: दिल्ली पुलिस ने गांधी नगर इलाके में बाहर के आए यात्रियों को निशाना बनाने वाले ढोल बाज गैंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी आतंकी खतरे का डर दिखार ठगी करते थे.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 27 May 2026 09:12 PM (IST)
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दिल्ली के गांधी नगर इलाके में पुलिस ने ढोल बाज गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. ये गैंग रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से आने वाले बाहर के यात्रियों को निशाना बनाता था. वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 ऑटो रिक्शा भी बरामद किए हैं.

आरोपी ने आंतकी खतरे का डर दिखाकर ठगे 8 हजार रुपए

यह मामला तब सामने आया, जब बिहार के मुजफ्फरनगर निवासी सोनू कुमार ने शिकायत दी कि कश्मीरी गेट से आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाते समय ऑटो में बैठे कुछ लोगों ने डराकर उससे 8 हजार रुपये ठग लिए.

पीड़ित के मुताबिक ऑटो में पहले से बैठा एक युवक और ड्राइवर उसे कहने लगे कि दिल्ली में आतंकी खतरे के चलते पुलिस की सख्त चेकिंग चल रही है और अगर ज्यादा कैश मिला तो पुलिस पैसे जब्त कर सकती है. जिसके बाद रास्ते में ड्राइवर ने उसे दूसरे ऑटो में बैठाया, जहां फिर उसी तरह डराकर उससे सारे पैसे ले लिए गए और बाद में कैलाश नगर के पास उतारकर आरोपी फरार हो गए.

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जांच में आरोपी के गैंग ढोल बाज गैंग के नाम का हुआ खुलासा

मामले को गंभीरता से लेते हुए गांधी नगर थाना पुलिस ने CCTV फुटेज, तकनीकी जांच और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से तीनों आरोपियों को दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इम्तियाज, रोहित और सनी सिंह के रूप में हुई है. इम्तियाज पर पहले से लूट और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं.

पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उनका गैंग ढोल बाज गैंग के नाम से जाना जाता है. ये लोग खासतौर पर बाहर से दिल्ली आने वाले यात्रियों को आतंकवादी खतरे और पुलिस चेकिंग का डर दिखाकर नकदी और कीमती सामान ठगते थे. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गैंग ने दिल्ली में और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है.

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Published at : 27 May 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
Gandhi Nagar News DELHI NEWS DELHI POLICE CRIME NEWS
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