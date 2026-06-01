LPG Price Hike: जून महीने की शुरुआत के साथ आम लोगों को एक और महंगाई का झटका लगा है. तेल कंपनियों ने 5 किलोग्राम वाले FTL (फ्री ट्रेड LPG) सिलेंडर की कीमत में 11 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. नई दरें 1 जून 2026 से लागू हो गई हैं. कीमत बढ़ने के बाद दिल्ली में 5 किलो वाले FTL सिलेंडर की नई कीमत 821.50 रुपये हो गई है. इससे पहले यह सिलेंडर 810.50 रुपये में मिल रहा था.

क्या होता है FTL सिलेंडर?

FTL यानी फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर आम घरेलू सब्सिडी वाले सिलेंडर से अलग होता है. इसका इस्तेमाल छोटे कारोबार, दुकानों, फूड स्टॉल, अस्थायी रसोई और यात्रा के दौरान अधिक किया जाता है. 5 किलो का यह सिलेंडर उन लोगों के लिए भी सुविधाजनक माना जाता है जिन्हें कम मात्रा में गैस की जरूरत होती है या जो बार-बार स्थान बदलते हैं.

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क्यों बढ़े एलपीजी के दाम?

तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर दरों में बदलाव किया जाता है. हाल के दिनों में वैश्विक बाजार में ऊर्जा कीमतों पर दबाव बढ़ा है. मध्य पूर्व में जारी तनाव और सप्लाई को लेकर बनी चिंताओं का असर भी गैस बाजार पर देखने को मिल रहा है.

किन लोगों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ने का सबसे ज्यादा असर छोटे दुकानदारों, चाय-नाश्ते के ठेलों, फूड वेंडर्स और छोटे व्यवसायों पर पड़ सकता है. हालांकि, 11 रुपये की बढ़ोतरी बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन लगातार बढ़ती लागत के बीच यह छोटे कारोबारियों के खर्च को और बढ़ा सकती है.

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घरेलू सिलेंडर पर क्या है स्थिति?

फिलहाल 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए तेल कंपनियों ने इसके दाम स्थिर रखे हैं. इस मामले में बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय हालात के आधार पर LPG की कीमतों की फिर समीक्षा की जा सकती है. बता दें कि जून महीने की शुरुआत में छोटे LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने से ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बनी हुई है. अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले समय में घरेलू सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमत में कितने बदलाव होते हैं.