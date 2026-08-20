मुंब्रा में चोरी हुआ 10 हजार लीटर पेट्रोल! पकड़ा गया टैंकर ड्राइवर

महाराष्ट्र के पुणे में एफडीए की वितरण टीम ने मुंब्रा के रेती बंदर इलाके में चोरी के पेट्रोल से लदे एक टैंकर को पकड़ा, जिसमें करीब 10,600 लीटर पेट्रोल भरा हुआ था. टैंकर को ठाणे पुलिस को सौंप दिया गया है, जो इस गिरोह और चोरी में शामिल लोगों की जांच कर रही है.

एफडीए वितरण टीम के अधिकारी रोहित मल्कर ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि यहां से एक टैंकर जा रहा है जिसमें अवैध पेट्रोल है. उसको हमने रेती बंदर के पास रोका है. हमने चालक से पेट्रोल को लेकर दस्तावेज मांगे तो वह कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया. इसलिए हमने पुलिस की मदद से हमने कब्जे में लिया है.

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टैंकर जब्त के बाद अधिकारी ने दी यह जानकारी

रोहित मल्कर ने आगे बताया कि कलवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उन्होंने आगे बताया कि इस टैंकर में जैनपीटी से पेट्रोल भरवाया गया था और यह बदलापुर जा रहा था. इस बीच हमको खबर मिली और हमने यहां रोककर अपनी कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि टैंकर में 10 हजार 600 लीटर पेट्रोल था. पूरे टैंकर के साथ हमने करीब 19 लाख 77 हजार 600 रुपये का माल जब्त किया है.

कलवा के 'फोर्टी वन' ऑफिस के अधिकारी रोहित मल्कर ने बताया कि अवैध पेट्रोल के साथ ड्राइवर और मालिक (कर्जत के पाटिल) पुलिस की हिरासत में हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मल्कर ने ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करने की टीम की जिम्मेदारी पर जोर दिया.

देर रात में की गई इस कार्रवाई पर मल्कर ने कहा कि यह हमारा काम है. हमारी ड्यूटी चालू रहती है. अगर कहीं भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो हम तुरंत एक्शन में आकर कार्रवाई करते हैं. बता दें कि इन दिनोंं महाराष्ट्र में एफडीए की टीम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है. जगह-जगह छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है.

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