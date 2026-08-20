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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'CJP की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि...', महात्मा गांधी के पर-पोते का बड़ा बयान

'CJP की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि...', महात्मा गांधी के पर-पोते का बड़ा बयान

Abhijeet Dipke Tushar Gandhi Meetup: सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके के आवास पर महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने मुलाकात की है. इस दौरान उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 20 Aug 2026 08:17 AM (IST)
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महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके के आवास पर महात्मा गांधी के परपोते (प्रपौत्र) तुषार गांधी ने मुलाकात की है. इस दौरान तुषार गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा, "कामयाबी इस बात की नहीं है कि किसी एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा. कामयाबी इस बात की है कि इस सरकार को जवाब देने पर मजबूर किया गया. जो 12 साल से इस घमंड में चल रही थी कि हमें जवाब देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है. उनको जो सवाल का जवाब देना पड़ा है वो इस मुहिम की सबसे बड़ी उपलब्धि है."

तुषार गांधी ने कहा, "मैं अधिकारों के लिए होने वाली हर लड़ाई में शामिल होता हूं. मैं इस लड़ाई में भी हिस्सा लूंगा, लेकिन यह लड़ाई ‘जेन जी’ की है और मैं इसमें एक समर्थक की भूमिका निभा सकता हूं." तुषार गांधी ने कहा कि ‘जनरेशन अल्फा’ ने भी अपने अधिकारों को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, जो सीजेपी के आंदोलन को मिली सफलता का नतीजा है.

उन्होंने कहा, "सीजेपी की ओर से शुरू किए गए आंदोलन को महाराष्ट्र से समर्थन मिल रहा है. यहां की ‘जेन अल्फा’ पीढ़ी भी अपनी समस्याओं को लेकर सवाल पूछ रही है. सीजेपी की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि कोई सवाल उठा रहा है.

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तुषार गांधी से मुलाकात पर क्या बोले दीपके?

महात्मा गांधी के परपोते (प्रपौत्र) तुषार गांधी से मुलाकात के बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परिवार के सदस्यों का हमारे साथ खड़ा होना हमारी देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है. उन्होंने कहा, "यह गर्व की बात है कि महात्मा गांधी का परिवार हमारे साथ खड़ा है."

उन्होंने कहा, "आंदोलन के दौरान हमें देशद्रोही, अराजकतावादी और हिंसक बताया गया. लेकिन आज तुषार गांधी हमारे साथ खड़े हैं, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम शांतिप्रिय, अहिंसक और देशभक्त हैं. मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने हम पर आरोप लगाए थे, उन्हें आज जवाब मिल गया होगा." 

दीपके ने आरोप लगाया कि जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की, वह कई वर्षों से उनके विचारों को खत्म करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा, "लेकिन गांधीजी की विचारधारा इस देश की आत्मा है. हमारा आंदोलन इसलिए सफल हुआ, क्योंकि हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चले. हमने दिखाया कि उनके विचार कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते."  दीपके ने कहा, "पहले हमारे आंदोलन की तुलना नेपाल और बांग्लादेश से की जा रही थी. लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, जब दुनिया गांधीजी से सीख लेती है, तो कहीं और देखने की जरूरत नहीं है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Tushar Gandhi MAHARASHTRA NEWS Chhatrapati Sambhajinagar News Abhijeet Dipke
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