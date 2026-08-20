'CJP की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि...', महात्मा गांधी के पर-पोते का बड़ा बयान

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके के आवास पर महात्मा गांधी के परपोते (प्रपौत्र) तुषार गांधी ने मुलाकात की है. इस दौरान तुषार गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा, "कामयाबी इस बात की नहीं है कि किसी एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा. कामयाबी इस बात की है कि इस सरकार को जवाब देने पर मजबूर किया गया. जो 12 साल से इस घमंड में चल रही थी कि हमें जवाब देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है. उनको जो सवाल का जवाब देना पड़ा है वो इस मुहिम की सबसे बड़ी उपलब्धि है."

तुषार गांधी ने कहा, "मैं अधिकारों के लिए होने वाली हर लड़ाई में शामिल होता हूं. मैं इस लड़ाई में भी हिस्सा लूंगा, लेकिन यह लड़ाई ‘जेन जी’ की है और मैं इसमें एक समर्थक की भूमिका निभा सकता हूं." तुषार गांधी ने कहा कि ‘जनरेशन अल्फा’ ने भी अपने अधिकारों को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, जो सीजेपी के आंदोलन को मिली सफलता का नतीजा है.

#WATCH | Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra | After meeting CJP Founder Abhijeet Dipke, Great-grandson of Mahatma Gandhi, Tushar Gandhi says, "Success does not lie in the fact that an individual minister had to resign. Rather, success lies in compelling the government, which… pic.twitter.com/ev3kvk9eSU — ANI (@ANI) August 19, 2026

उन्होंने कहा, "सीजेपी की ओर से शुरू किए गए आंदोलन को महाराष्ट्र से समर्थन मिल रहा है. यहां की ‘जेन अल्फा’ पीढ़ी भी अपनी समस्याओं को लेकर सवाल पूछ रही है. सीजेपी की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि कोई सवाल उठा रहा है.

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तुषार गांधी से मुलाकात पर क्या बोले दीपके?

महात्मा गांधी के परपोते (प्रपौत्र) तुषार गांधी से मुलाकात के बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परिवार के सदस्यों का हमारे साथ खड़ा होना हमारी देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है. उन्होंने कहा, "यह गर्व की बात है कि महात्मा गांधी का परिवार हमारे साथ खड़ा है."

उन्होंने कहा, "आंदोलन के दौरान हमें देशद्रोही, अराजकतावादी और हिंसक बताया गया. लेकिन आज तुषार गांधी हमारे साथ खड़े हैं, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम शांतिप्रिय, अहिंसक और देशभक्त हैं. मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने हम पर आरोप लगाए थे, उन्हें आज जवाब मिल गया होगा."

दीपके ने आरोप लगाया कि जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की, वह कई वर्षों से उनके विचारों को खत्म करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा, "लेकिन गांधीजी की विचारधारा इस देश की आत्मा है. हमारा आंदोलन इसलिए सफल हुआ, क्योंकि हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चले. हमने दिखाया कि उनके विचार कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते." दीपके ने कहा, "पहले हमारे आंदोलन की तुलना नेपाल और बांग्लादेश से की जा रही थी. लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, जब दुनिया गांधीजी से सीख लेती है, तो कहीं और देखने की जरूरत नहीं है.

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