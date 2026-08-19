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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशिवसेना के मुद्दे पर शिंदे बोले, 'सिब्बल एक ही बात दोहरा रहे'

शिवसेना के मुद्दे पर शिंदे बोले, 'सिब्बल एक ही बात दोहरा रहे'

Eknath Shinde On Kapil Sibal: कपिल सिब्बल के तर्क पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि दो साल से वही बात दोहराई जा रही है और जनता ने भारी बहुमत देकर सरकार चुनी है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 19 Aug 2026 08:06 PM (IST)
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शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार (19 अगस्त) को प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल जो पहले तर्क दे रहे थे और आज भी उसी बात को दोहरा रहे हैं. शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार संवैधानिक तरीके से बनी है और जनता ने उसे समर्थन दिया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है और जनता के फैसले को स्वीकार करना चाहिए. बता दें कि सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से दलील रख रहे हैं.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "कपिल सिब्बल एक ही बात को बार-बार दोहरा रहे हैं. उसको जरा गौर कीजिए आप और फिर बताइए. जो दो साल पहले वही तर्क था, आज भी वही तर्क है. लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संवैधानिक सरकार हमने बनाई थी और लोगों ने उसको समर्थन दिया और फिर से भारी बहुमत लेकर फिर से सरकार बन गई. इसलिए इतना ही काफी है. लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होगा है."

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चुनाव आयोग को लेकर भी विपक्ष पर सवाल

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष के रवैये पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग जब विपक्ष के लोगों की तरफ से बोलता है, तब वो चुनाव आयोग अच्छा होता है. चुनाव आयोग जब उनके खिलाफ बोलता है, तो चुनाव आयोग गलत होता है. तब चुनाव आयोग को भी गालियां देने वाले लोग हैं."

एकनाथ शिंदे ने न्यायालय को लेकर विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष में कुछ ऐसे लोग हैं, जो अदालत को भी सलाह देने से पीछे नहीं हटते. उन्होंने कहा, "न्यायालय को भी सलाह देने वाले लोग यहां विपक्ष में हैं. मैं उनके लिए क्या बोलूं? अभी यह न्याय प्रविष्ट बात है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं समझता."

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 19 Aug 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS Kapil SIbal
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