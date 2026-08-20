देशद्रोही कहे जाने पर अभिजीत दीपके का पलटवार, 'गांधी जी का परिवार हमारे साथ...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों को 'देशद्रोही', 'अराजकतावादी' और 'हिंसक' बताने वाले लोगों पर पलटवार किया है. बुधवार (19 अगस्त) को दीपके ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परिवार के सदस्यों का हमारे साथ खड़ा होना हमारी देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है.

अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने आवास पर महात्मा गांधी के प्रपौत्र (परपोते) तुषार गांधी से मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की.

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'आरोप लगाने वालों को जवाब मिल गया होगा'- दीपके

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है, "यह गर्व की बात है कि महात्मा गांधी का परिवार हमारे साथ खड़ा है. आंदोलन के दौरान हमें देशद्रोही, अराजकतावादी और हिंसक बताया गया लेकिन आज तुषार गांधी हमारे साथ खड़े हैं, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम शांतिप्रिय, अहिंसक और देशभक्त हैं. मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने हम पर आरोप लगाए थे, उन्हें आज जवाब मिल गया होगा."

अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की, वह कई वर्षों से उनके विचारों को खत्म करने की कोशिश कर रही है. लेकिन गांधी जी की विचारधारा इस देश की आत्मा है. हमारा आंदोलन इसलिए सफल हुआ, क्योंकि हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चले. हमने दिखाया कि उनके विचार कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते.

'आंदोलन की तुलना नेपाल से की गई'

अभिजीत दीपके ने कहा, “पहले हमारे आंदोलन की तुलना नेपाल और बांग्लादेश से की जा रही थी लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, जब दुनिया गांधीजी से सीख लेती है, तो कहीं और देखने की जरूरत नहीं है.”

'सरकार वो करने को मजबूर हुई जो 12 साल में नहीं किया था'

वहीं, महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने कहा कि युवा आंदोलन की असली सफलता शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, बल्कि यह है कि सरकार जवाब देने के लिए मजबूर हुई, जो उसने पिछले 12 वर्षों में कभी नहीं किया था. उन्होंने कहा, “मैं अधिकारों के लिए होने वाली हर लड़ाई में शामिल होता हूं. मैं इस लड़ाई में भी हिस्सा लूंगा, लेकिन यह लड़ाई ‘जेन जी’ की है और मैं इसमें एक समर्थक की भूमिका निभा सकता हूं.”

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