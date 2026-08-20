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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदेशद्रोही कहे जाने पर अभिजीत दीपके का पलटवार, 'गांधी जी का परिवार हमारे साथ...'

देशद्रोही कहे जाने पर अभिजीत दीपके का पलटवार, 'गांधी जी का परिवार हमारे साथ...'

Abhijeet Dipke News: अभिजीत दीपके का कहना है कि महात्मा गांधी के पर-पोते तुषार गांधी CJP के साथ खड़े हैं. देशभक्ति का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा. सीजेपी पर आरोप लगाने वालों को अब जवाब मिल गया होगा.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 20 Aug 2026 08:09 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों को 'देशद्रोही', 'अराजकतावादी' और 'हिंसक' बताने वाले लोगों पर पलटवार किया है. बुधवार (19 अगस्त) को दीपके ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परिवार के सदस्यों का हमारे साथ खड़ा होना हमारी देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है.

अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने आवास पर महात्मा गांधी के प्रपौत्र (परपोते) तुषार गांधी से मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की.

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'आरोप लगाने वालों को जवाब मिल गया होगा'- दीपके

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है, "यह गर्व की बात है कि महात्मा गांधी का परिवार हमारे साथ खड़ा है. आंदोलन के दौरान हमें देशद्रोही, अराजकतावादी और हिंसक बताया गया लेकिन आज तुषार गांधी हमारे साथ खड़े हैं, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम शांतिप्रिय, अहिंसक और देशभक्त हैं. मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने हम पर आरोप लगाए थे, उन्हें आज जवाब मिल गया होगा."

अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की, वह कई वर्षों से उनके विचारों को खत्म करने की कोशिश कर रही है. लेकिन गांधी जी की विचारधारा इस देश की आत्मा है. हमारा आंदोलन इसलिए सफल हुआ, क्योंकि हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चले. हमने दिखाया कि उनके विचार कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते.

'आंदोलन की तुलना नेपाल से की गई'

अभिजीत दीपके ने कहा, “पहले हमारे आंदोलन की तुलना नेपाल और बांग्लादेश से की जा रही थी लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, जब दुनिया गांधीजी से सीख लेती है, तो कहीं और देखने की जरूरत नहीं है.”

'सरकार वो करने को मजबूर हुई जो 12 साल में नहीं किया था'

वहीं, महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने कहा कि युवा आंदोलन की असली सफलता शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, बल्कि यह है कि सरकार जवाब देने के लिए मजबूर हुई, जो उसने पिछले 12 वर्षों में कभी नहीं किया था. उन्होंने कहा, “मैं अधिकारों के लिए होने वाली हर लड़ाई में शामिल होता हूं. मैं इस लड़ाई में भी हिस्सा लूंगा, लेकिन यह लड़ाई ‘जेन जी’ की है और मैं इसमें एक समर्थक की भूमिका निभा सकता हूं.”

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 20 Aug 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
Mahatma Gandhi CJP MAHARASHTRA NEWS Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke
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