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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रThane News: ठाणे के 59 ग्रामीण छात्रों को मिला ISRO विजिट का शानदार मौका, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पहल

Thane News: ठाणे के 59 ग्रामीण छात्रों को मिला ISRO विजिट का शानदार मौका, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पहल

Thane News In Hindi: ठाणे के ‘मिशन भरारी’ के तहत 9500 में से चुने गए 59 ग्रामीण छात्र इसरो दौरे पर रवाना हुए. यात्रा का उद्देश्य विज्ञान में रुचि, आत्मविश्वास और तकनीकी समझ बढ़ाना है.

By : वैभव परब | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 28 Apr 2026 08:52 AM (IST)
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले के करीब 9500 छात्रों में से चयनित 59 ग्रामीण विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय संस्था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का दौरा करने का अवसर मिल रहा है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं ठाणे जिले के पालकमंत्री एकनाथ शिंदे की पहल पर शुरू किए गए ‘मिशन भरारी’ कार्यक्रम के माध्यम से ‘ग्रामीण से अंतरिक्ष’ का विजन साकार होता दिख रहा है. इस शैक्षणिक यात्रा को 27 अप्रैल 2026 को सुबह 10:30 बजे जिला नियोजन भवन, ठाणे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया.

‘मिशन भरारी’ कार्यक्रम का उद्घाटन 26 जनवरी 2026 को किया गया था. कक्षा 5वीं से 8वीं तक के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रतियोगी परीक्षा के जरिए छात्रों का चयन किया गया. पहले चरण में 9316 छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें से 2007 छात्रों का तालुका स्तर पर चयन हुआ और अंतिम चरण में 478 छात्रों की जिला स्तर पर परीक्षा ली गई. इस पूरी प्रक्रिया से प्रत्येक तालुका से औसतन 10 छात्रों का चयन करते हुए कुल 59 विद्यार्थियों को इस विशेष यात्रा के लिए चुना गया, जिनमें 54 मराठी माध्यम और 5 उर्दू माध्यम के छात्र शामिल हैं. यह यात्रा केवल पर्यटन नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए तैयार की गई पहल है. छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाना, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारना और विज्ञान व आधुनिक तकनीक के प्रति जिज्ञासा जगाना इसका मुख्य उद्देश्य है. छात्रों को अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान, प्रयोगशालाओं और आधुनिक तकनीक का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा.

आज विवेकानन्द रॉक मेमोरियल का रहेगा दौरा

कार्यक्रम के अनुसार, 27 अप्रैल को मुंबई से तिरुवनंतपुरम के लिए प्रस्थान होगा. 28 अप्रैल को विवेकानन्द रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर प्रतिमा और सनसेट व्यू प्वाइंट का दौरा किया जाएगा. 29 अप्रैल को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, थुंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन (TERLS) और प्रियदर्शिनी तारामंडल का भ्रमण होगा. 30 अप्रैल को प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और 1 मई को नेपियर संग्रहालय का दौरा कर वापसी की जाएगी.

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विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से की गई है सुविधा

विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. ठहरने की व्यवस्था फाइव-स्टार होटल में की गई है और यात्रा के लिए वातानुकूलित बसों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. यात्रा के दौरान मेडिकल अधिकारियों की टीम भी मौजूद रहेगी. छात्रों को ब्लेजर, टी-शर्ट, ट्रैक पैंट, कैप, स्पोर्ट्स शूज, मोजे, पहचान पत्र और ट्रॉली बैग भी प्रदान किए जाएंगे. इस पहल के लिए 50 लाख रुपये का फंड उपलब्ध कराया गया है, ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की कमी न हो.

9500 छात्रों में से 59 छात्रों का चयन होना गर्व की बात- उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि करीब 9500 छात्रों में से 59 छात्रों का चयन होना गर्व की बात है. जिला परिषद स्कूलों के ग्रामीण छात्रों को इसरो जैसी संस्था में जाने का अवसर मिल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी और संत गाडगे बाबा ने हमेशा ग्रामीण शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया. उसी विचारधारा के अनुसार यह पहल शुरू की गई है. यह 59 छात्र यात्रा से लौटने के बाद अपने अनुभव अन्य छात्रों के साथ साझा करेंगे, जिससे विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और प्रेरणा बढ़ेगी और ग्रामीण छात्रों के शैक्षणिक सफर को नई दिशा मिलेगी. ‘मिशन भरारी’ उपक्रम एकनाथ शिंदे के ‘ग्रामीण से अंतरिक्ष’ विजन को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है. आज इन छात्रों को इसरो भेजने से पहले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे मुलाकात की और बस को हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया. इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और जिला प्रशासन के वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 28 Apr 2026 08:52 AM (IST)
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