मुंबई में जर्जर इमारतों पर रेड अलर्ट!, मानसून की बारिश से पहले प्रशासन ने जारी की लिस्ट

मुंबई में मानसून की दस्तक से पहले मुंबई हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) ने बड़ा कदम उठाया है. शहर द्वीप क्षेत्र की पुरानी और जर्जर इमारतों का मानसून पहले सर्वे पूरा होने के बाद 82 इमारतों को अतिसंकटग्रस्त घोषित किया गया है. इन इमारतों की हालत इतनी खराब बताई गई है कि तेज बारिश और खराब मौसम के दौरान इनके गिरने का खतरा बना हुआ है.

म्हाडा के मुंबई भवन मरम्मत एवं पुनर्रचना मंडल की ओर से जारी सूची में कई ऐसी इमारतें शामिल हैं जो पहले भी खतरनाक घोषित की जा चुकी थीं. इस बार की सूची में पिछले साल अतिसंकटग्रस्त घोषित की गई 43 इमारतें भी शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि इन भवनों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी कारण समय रहते कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

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हजारों लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता

म्हाडा के आंकड़ों के अनुसार, इन 82 खतरनाक इमारतों में कुल 2,736 लोग रह रहे हैं या उनका उपयोग कर रहे हैं. इनमें 2,256 निवासी और 480 अनिवासी किरायेदार शामिल हैं. बारिश के मौसम में इन इमारतों की स्थिति और खराब हो सकती है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

प्रशासन का मानना है कि यदि लगातार भारी बारिश होती है या तेज हवाएं चलती हैं, तो कमजोर ढांचे वाली इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. इसी वजह से लोगों को पहले से सतर्क किया जा रहा है.

रहवासियों को जारी किए गए नोटिस

म्हाडा ने खतरनाक घोषित इमारतों में रहने वाले 176 निवासियों को परिसर खाली करने के लिए नोटिस जारी किए हैं. इसके बाद कुछ लोगों ने प्रशासन के निर्देशों का पालन भी किया है.

जानकारी के अनुसार, 29 निवासी किरायेदार और रहवासी म्हाडा के अस्थायी शिविरों में स्थानांतरित हो चुके हैं. वहीं 36 परिवारों ने अपनी व्यवस्था खुद करते हुए अन्य स्थानों पर रहने का फैसला किया है. हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में लोग इन इमारतों में रह रहे हैं. ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से भवन खाली करने की अपील कर रहा है.

अस्थायी शिविरों की तैयारी शुरू

म्हाडा ने बताया कि करीब 2,102 किरायेदारों और रहवासियों के लिए संक्रमण शिविरों में व्यवस्था किए जाने की जरूरत है. इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर अन्य रहवासियों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा. प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी तरह की जनहानि से बचा जा सके.

जिन इलाकों की इमारतों को सबसे अधिक जोखिमपूर्ण माना गया है उनमें गिरगांव, कालबादेवी, माझगांव, नागपाड़ा, कामाठीपुरा, दादर, माहिम और आसपास के कई पुराने इलाके शामिल हैं.

इन क्षेत्रों में कई इमारतें दशकों पुरानी हैं और लंबे समय से मरम्मत या पुनर्विकास की प्रतीक्षा कर रही हैं. लगातार बढ़ती उम्र और मौसम के असर के कारण उनकी संरचना कमजोर हो चुकी है.

मानसून में क्यों बढ़ जाता है खतरा?

विशेषज्ञों के अनुसार, पुरानी इमारतों में बारिश का पानी दीवारों और नींव तक पहुंच जाता है. इससे लोहे में जंग लगती है, कंक्रीट कमजोर होती है और भवन की मजबूती कम हो जाती है.

मुंबई में हर साल भारी बारिश होती है. ऐसे में जर्जर भवनों के हिस्से गिरने, दीवार ढहने या पूरी इमारत के धराशायी होने का खतरा बढ़ जाता है. पिछले वर्षों में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनमें लोगों की जान गई थी.

म्हाडा ने सभी किरायेदारों और रहवासियों से अपील की है कि वे भवन खाली कराने की कार्रवाई में अधिकारियों का सहयोग करें. साथ ही सुरक्षा से जुड़े निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके.

अधिकारियों का कहना है कि समय रहते सुरक्षित स्थान पर जाना ही सबसे बेहतर विकल्प है. प्रशासन नहीं चाहता कि मानसून के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना हो और लोगों की जान जोखिम में पड़े.

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हादसों को रोकने के लिए पहले से कार्रवाई

म्हाडा की यह कार्रवाई एहतियात के तौर पर की जा रही है. प्रशासन का मानना है कि मानसून शुरू होने के बाद राहत और बचाव कार्य करने से बेहतर है कि पहले ही जोखिम वाले भवनों की पहचान कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए.

यही वजह है कि 82 अतिसंकटग्रस्त इमारतों की सूची सार्वजनिक की गई है और रहवासियों को चेतावनी दी गई है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि मानसून के दौरान इन भवनों से जुड़े खतरे को किस तरह टाला जाता है और कितनी तेजी से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है.