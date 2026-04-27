पुणे लॉ कॉलेज में जूनियर छात्र से रैगिंग का आरोप, 5 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज
Pune Law College Ragging Case: शिकायतकर्ता छात्र ने कुछ महीने पहले डेक्कन पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई. इसमें कहा कि उसी हॉस्टल में रहने वाले सेकंड ईयर के पांच छात्रों ने उसके साथ गाली-गलौज की.
- पुणे के आईएलएस लॉ कॉलेज में रैगिंग का मामला दर्ज हुआ.
- वरिष्ठ छात्र ने पांच सहपाठियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया.
- शिकायतकर्ता के हॉस्टल में बंद करने, अंडे फेंकने के आरोप.
- कैंपस में धूम्रपान पर आपत्ति के बाद शुरू हुआ उत्पीड़न.
महाराष्ट्र में पुणे के एक प्रतिष्ठित आईएलएस लॉ कॉलेज से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है. इन छात्रों के खिलाफ डेक्कन पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र रैगिंग निषेध अधिनियम के तहत 25 अप्रैल (शनिवार) प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर ली गई है.अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. इस घटना से पूरे कॉलेज कैंपस में हड़कंप मच गया है.
शिकायतकर्ता द्वारा कॉलेज अधिकारियों से पहली बार संपर्क करने के एक वर्ष से अधिक समय बाद यह मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, कॉलेज ने शुरू में मामले की जांच की, लेकिन शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हुआ. FIR के अनुसार, उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के रैगिंग विरोधी तंत्र के माध्यम से मामले को आगे बढ़ाया. शिकायतकर्ता 'LLB' के सेकंड ईयर में पढ़ रहा है और लॉ कॉलेज वाली रोड पर बॉयज़ हॉस्टल में रहता है.
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शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाए?
शिकायतकर्ता छात्र ने कुछ महीने पहले डेक्कन पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसी हॉस्टल में रहने वाले सेकंड ईयर के पांच छात्रों ने उसके साथ गाली-गलौज की और उसे मानसिक उत्पीड़न दिया गया और उसकी रैगिंग की गई. छात्र ने बताया कि रैगिंग में उसे उसके कमरे में बंद करना, उसके दरवाजे पर अंडे फेंकना और बाहर गुटखा थूकना शामिल था. शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि उसे परेशान करने के लिए रात में तेज़ म्यूज़िक बजाया जाता था और कई बार उसे हॉस्टल में घूमने-फिरने से भी रोका जाता था, यहां तक की वॉशरूम जाने से भी कभी- कभी रोक दिया जाता था.
FIR के अनुसार, परिसर में धूम्रपान करने पर आपत्ति जताने के बाद उत्पीड़न शुरू हुआ था. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनके समक्ष प्रस्तुत तथ्यों का संज्ञान लेने के बाद मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा, “जांच जारी है और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.”
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Source: IOCL