ठाणे में इमारत की तीसरी मंजिल पर फंसा बकरा, रस्सी से ऊपर खींचा, रेस्क्यू की तस्वीर आई सामने

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मुंब्रा में तीसरी मंजिल से बकरा लटका मिला.

गैलरी और जाली के बीच फंसने से बकरा लटका.

स्थानीय युवकों ने रस्सियों से बकरे को बचाया.

बकरे के रेस्क्यू का वीडियो वायरल हो रहा है.

बकरीद की चल रही तैयारियों के बीच महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके से चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बकरा तीसरी मंजिल पर खतरनाक तरीके से लटका दिखाई दिया. इसका वीडियो भी सामने आया है. यह घटना मुंब्रा के कौसा क्षेत्र में हुई, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए. हालांकि, लोगों की सूझबूझ से बकरे को बचा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

जानकारी के मुताबिक, बकरा किसी तरह इमारत की गैलरी और लोहे की जाली के बीच फंस गया था. संतुलन बिगड़ने के कारण वह तीसरी मंजिल से नीचे की ओर लटक गया. इतनी उंचाई पर होने के कारण बकरा झटपटा रहा था और काफी देर तक अपनी जान बचाने के प्रयासों में लगा रहा.

कैसे बचाया गया बकरा?

बकरे पर जब आसपास के लोगों की नजर पड़ी थी शोर सा मच गया. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय युवकों को दी. देखते देखते घटनास्थल पर भीड़ जुट गई. मौके पर पहुंचे मुंब्रा के कुछ युवकों ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. युवकों ने रस्सियों और सहारे की मदद से बेहद सावधानीपूर्वक बकरे को ऊपर खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला. इस दौरान नीचे बड़ी संख्या में लोग जमा रहे और पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद किया.

घटना का वीडियो वायरल

हालांकि, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बकरा वहां पहुंचा कैसे, क्या वो भटकते हुए यहां आया या उसे कुर्बानी के लिए लाया गया था? स्थानीय लोगों के मुताबिक, यदि थोड़ी भी देर होती तो बकरा नीचे गिर सकता था और उसकी जान जा सकती थी. युवकों की सूझबूझ और तत्परता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया. घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी इस रेस्क्यू का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

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