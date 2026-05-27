Mumbai News: 117 साल पुराने स्वदेशी मार्केट का जल्द होगा पुनर्विकास, BJP चीफ ने दिया भरोसा

मुंबई के ऐतिहासिक कालबादेवी स्थित 117 साल पुराने स्वदेशी मार्केट के पुनर्विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्वदेशी मार्केट का पुनर्विकास हर हाल में किया जाएगा और इस प्रक्रिया में किसी भी सदस्य या व्यापारी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से वे स्वयं इसकी गारंटी देते हैं.

'बाजार सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं, स्वदेशी आंदोलन की पहचान'

स्वदेशी मार्केट के 117 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम में रविंद्र चव्हाण ने कहा कि यह बाजार सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि देश के स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक पहचान है. उन्होंने महान क्रांतिकारी बाबू गेनू को याद करते हुए कहा कि कालबादेवी की इसी धरती पर विदेशी कपड़ों से भरे ट्रक को रोकते समय बाबू गेनू ने अपने प्राणों की आहुति दी थी. उनका बलिदान आज भी देशवासियों को स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा देता है.

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117 सालों के इतिहास के लिए पोस्टल लिफाफे का अनावरण

इस अवसर पर स्वदेशी मार्केट संस्था के 117 सालों के इतिहास को दर्शाने वाले विशेष पोस्टल लिफाफे का भी अनावरण किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रविंद्र चव्हाण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है. 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के संकल्प के तहत भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार भी इसी दिशा में तेजी से कार्य कर रही है.

CM के नेतृत्व में स्वदेशी मार्केट का पुनर्विकास जल्द होगा साकार

कार्यक्रम में मंत्री मंगल प्रभात लोढा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास आधारित राजनीति को नई पहचान मिली है. उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में विकास कार्यों को गति मिली है और स्वदेशी मार्केट का पुनर्विकास भी जल्द साकार होगा. इस कार्यक्रम में स्वदेशी मार्केट संस्था के अध्यक्ष सुमित मेहरा, नवी मुंबई क्षेत्र की पोस्ट मास्टर जनरल सुचिताताई जोशी, बीजेपी के स्थानीय नगरसेवक आकाश राजपुरोहित, रीटा मकवाना समेत कई लोग मौजूद रहे.

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