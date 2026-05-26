मुंबई: मीरा रोड में बकरे की कुर्बानी के लिए बने शेड पर बवाल, हिंदू संगठन के विरोध के बाद हाथापाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस ने मामला दर्ज किया, इलाके में भारी पुलिसबल तैनात.

मुंबई के मीरा रोड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां बकरीद से पहले बवाल देखने को मिल रहा है. मीरा रोड के पूनम क्लस्टर सोसाइटी में मुस्लिम पक्ष ने बकरीद पर कुर्बानी के लिए बकरा शेड बनाया गया था. इस शेड को हिंदू पक्ष की शिकायत के बाद नगर निगम ने हटा दिया था, लेकिन हटाए जाने के बाद दोबार मुस्लिम समाज शेड बांधने लगा.

ऐसा करते देख हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया और दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि बात मारपीट और हाथापाई तक पहुंच गई. फिलहाल यहां तनाव की स्थिति बनी हुई है और भारी पुलिसबल मौजूद है.

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कैसे और क्यों शुरू हुआ विवाद?

दरअसल, मुस्लिम पक्ष बकरीद के अवसर पर कुर्बानी के लिए सोसाइटी में बकरा शेड बनाया था. इसका हिन्दू संगठनों और सोसाइटी में रहने वाले स्थानीय नागरिकों के विरोध किया और नगर निगम को मामले की जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज कराई गई. सूचना के बाद सोमवार (25 मई) की दोपहर को नगर निगम ने इस शेड को हटा दिया. इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने दोबारा बकरा शेड बनाने का काम शुरू कर दिया.

इसके खिलाफ कुछ हिंदू संगठन वहां इकठ्ठा होने लगे और इसका विरोध किया. बीती रात सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी देने के लिए बनी शेड पर बवाल के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी और विवाद बढ़ गया. बात हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गई. पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामला शांत कराने का प्रयास किया.

अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

इस बवाल के बादद विश्व हिन्दू परिषद (VHP) कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. यह मामला मीरा रोड के काशिमीरा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है. बीएनएस की धारा 115(2), 118(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल इस इलाके में भारी संख्या में पुलिसबल की तैनाती की गई है और लोगों से अपील की गई है कि वो शांति से त्योहा को मनाएं.

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