महाराष्ट्र में कई जगहों पर बकरीद से पहले विवाद की स्थिति बन गई थी. अब ताजा मामला मुंबई के गोरेगांव इलाके से आया है. गोरेगांव पूर्व में गोकुलधाम के सैटेलाइट गार्डन फेज-1 में स्थित आजाद नगर डी-3 इमारत के कंपाउंड में शेड बनाया गया है. यहां कुर्बानी के लिए बकरे भी लाए गए हैं. BMC ने बकरे बांधने और सोसाइटी में कुर्बानी देने की दी हुई इजाजत बकरीद से एक रात पहले अचानक रद्द कर दी.

बीजेपी की स्थानीय नगरसेविका प्रीति साटम ने वार्ड ऑफिसर को पत्र लिखकर विरोध जताया है. नगरसेविका प्रीति साटम ने पत्र में नियमों का जिक्र करते हुए लिखा है कि इस सोयायटी के बगल में ही स्कूल और हिन्दू धार्मिक स्थल है. इसलिए सोसाइटी के अंदर कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इससे हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हो सकती है, जिसके चलते कानून व्यवस्था का प्रश्न भी उपस्थित हो सकता है. सोसाइटी में अभी भी बकरे रखे गए हैं.

'BJP का प्रेशर, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा'

मुस्लिम समाज का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रेशर के चलते BMC ने एक रात पहले ही सोसाइटी में कुर्बानी की परमिशन रद्द कर दी है. BJP नगरसेविका को सबको साथ लेकर चलना चाहिए था. पिछले दो साल से हमारे साथ ऐसा हो रहा है. ये अन्याय है.