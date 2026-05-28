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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: बकरीद से एक रात पहले BMC ने वापस ली कुर्बानी की इजाजत, मुस्लिम समाज बोला- 'BJP के प्रेशर में...'

मुंबई: बकरीद से एक रात पहले BMC ने वापस ली कुर्बानी की इजाजत, मुस्लिम समाज बोला- 'BJP के प्रेशर में...'

Eid Al Adha 2026: मुसलमानों का कहना है कि BMC ने त्योहार के एक रात पहले कुर्बानी की इजाजत रद्द कर दी. यह बीजेपी नगरसेविका के प्रेशर में किया गया है. उन्हें सभी धर्मोें को साथ लेकर चलना चाहिए था.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 28 May 2026 09:07 AM (IST)
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महाराष्ट्र में कई जगहों पर बकरीद से पहले विवाद की स्थिति बन गई थी. अब ताजा मामला मुंबई के गोरेगांव इलाके से आया है. गोरेगांव पूर्व में गोकुलधाम के सैटेलाइट गार्डन फेज-1  में स्थित आजाद नगर डी-3 इमारत के कंपाउंड में शेड बनाया गया है. यहां कुर्बानी के लिए बकरे भी लाए गए हैं. BMC ने बकरे बांधने और सोसाइटी में कुर्बानी देने की दी हुई इजाजत बकरीद से एक रात पहले अचानक रद्द कर दी.

बीजेपी की स्थानीय नगरसेविका प्रीति साटम ने वार्ड ऑफिसर को पत्र लिखकर विरोध जताया है. नगरसेविका प्रीति साटम ने पत्र में  नियमों का जिक्र करते हुए लिखा है कि इस सोयायटी के बगल में ही स्कूल और हिन्दू धार्मिक स्थल है. इसलिए सोसाइटी के अंदर कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इससे हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हो सकती है, जिसके चलते कानून व्यवस्था का प्रश्न भी उपस्थित हो सकता है. सोसाइटी में अभी भी बकरे रखे गए हैं. 

'BJP का प्रेशर, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा'

मुस्लिम समाज का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रेशर के चलते BMC ने एक रात पहले ही सोसाइटी में कुर्बानी की परमिशन रद्द कर दी है. BJP नगरसेविका को सबको साथ लेकर चलना चाहिए था. पिछले दो साल से हमारे साथ ऐसा हो रहा है. ये अन्याय है.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 28 May 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
BMC MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Eid Al Adha 2026
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