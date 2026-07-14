नासिक में सरेआम गुंडागर्दी! घूमने आई महिला समेत परिवार पर हमला, कार में तोड़फोड़

नासिक के भावली धरण (बांध) क्षेत्र में घूमने गए एक पर्यटक परिवार पर कथित तौर पर स्थानीय युवकों ने हमला कर दिया. जानकारी के अनुसार, नासिक निवासी पूनम भागवत अपने परिवार के साथ भावली झरना घूमने गई थीं. इसी दौरान परिवार की एक युवती के साथ कुछ स्थानीय मनचलों ने कथित छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर विवाद शुरू हो गया.

आरोप है कि विवाद के बाद मनचलों ने परिवार का पीछा किया और उन पर हमला करने की कोशिश की. हमलावरों ने लकड़ी के डंडों और लोहे की रॉड से हमला करने का प्रयास किया. इस दौरान परिवार की कार में भी जमकर तोड़फोड़ की गई. फिलहाल के बाद परिवार सहमा हुआ है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

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पीड़ित पूनम भागवत ने किया ये दावा

पूनम भागवत का दावा है कि उन्होंने किसी तरह तेज़ी से कार निकालकर अपने परिवार की जान बचाई. उनके अनुसार, हमलावरों ने करीब 10 से 15 किलोमीटर तक उनका पीछा किया और रास्ते में कई जगह उन्हें रोककर हमला करने की कोशिश की.

इस मामले में नासिक के अंबड पुलिस स्टेशन में पहला मामला दर्ज किया गया है. अंबड पुलिस और ग्रामीण पुलिस संयुक्त रूप से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश के लिए टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है.

आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल पूनम भागवत अपने परिवार के 8 लोगों के साथ भावली घूमने आईं थीं. इसके बाद जब परिवार वापस जा रहा था तो दो लोगों ने उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. इस पर उन्होंने और उनके पति ने विरोध जताते हुए कहा कि आपको पता है यह पब्लिक प्लेस है. इतना सुनते ही दोनों युवकों ने गाली-गलौज शुरू कर दी. इसका विरोध करने के बाद वे मौके से फरार हो गए.

पूनम के मुताबिक इसके बाद 8-10 लोग उनके पास आए और बोले की उनके लोगों को क्यों मार रहे हो. इस पर उन्होंने उनसे कहा कि इसमें आपका क्या लेना-देना. इसके बाद उन लोगों ने भी परिवार के साथ गाली-गलौज की. इतना सब होने के बाद परिवार मामला सुलझाकर वहां चला गया. लेकिन इसी बीच वे लोग एक दूसरी कार में आए और पूनम की कार पर हमला कर दिया. उन्होंने कार में तोड़फोड़ की. जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया.

आरोप है कि युवकों ने करीब 20 किलोमीटर तक उनका पीछा किया. साथ ही लोहे की रॉड से कार पर हमला किया. इस घटना के बाद परिवार अंबड पुलिस थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई. मामले में पुलिस ने 6-7 संदिग्धों को हिरासत में लिया है. उनसे घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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