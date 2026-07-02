कांग्रेस में शरद पवार की NCP-SP के विलय पर बड़ा अपडेट, पार्टी नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा

महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता नाना पटोले ने कांग्रेस में शरद पवार की पार्टी के विलय के मुद्दे पर कहा कि ये ऐसी कोई चर्चा नहीं है. ये अफवाह है और मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है. वहीं कांग्रेस के एक और सीनियर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि उन्होंने ये खबरें अखबार में देखी हैं लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं पता है. हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि जिन भी दलों ने अपने नाम से कांग्रेस नहीं हटाया है, चाहे वो तृणमूल या एनसीपी हो, उन्हें वापस घर लौटना चाहिए.

देश में दो ही विचारधारा रहेंगी- चव्हाण

पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, "मैं मानता हूं कि देश में सिर्फ दो ही विचारधारा रहेगी. एक हिंदू राष्ट्रवादी जो फासिस्ट सरकार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी समतावादी जो फुले, साहू, आंबेडकर, गांधी और नेहरू की विचारधारा है. ये दो ही विचारधारा रहेंगे. छोटी पार्टियों का लोकल स्तर पर अस्तित्व जरूर रहे, इससे कोई हर्जा नहीं है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये दो ही विचारधारा रहेगी. जैसे अमेरिका में दो ही पार्टियां बची हैं, हम उस तरफ ही जा रहे हैं. एनसीपी को सोचना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं.

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हमारे सीनियर लेवल पर कोई चर्चा नहीं हुई- रोहित पवार

बुधवार (1 जुलाई) को जब शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार से मीडिया ने इस विलय को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, "इसमें कोई तथ्य नहीं है. हमारे सीनियर लेवल पर इस विषय पर चर्चा नहीं हुई है. दो पक्षों में चर्चा नहीं हुई. कुछ लोग जानबूझकर ये विषय छेड़ रहे हैं, ऐसा हमारा कहना है."

विजय वडेट्टीवार ने की थी चर्चा की पुष्टि

हालांकि कुछ दिनों पहले जब एबीपी न्यूज़ ने कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार से विलय को लेकर सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि था कि हाईकमान से बातचीत जारी है. उन्होंने पुष्टि की थी कि कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार गुट) के बीच विलय को चर्चा हो रही है.

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