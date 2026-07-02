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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकांग्रेस में शरद पवार की NCP-SP के विलय पर बड़ा अपडेट, पार्टी नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा

कांग्रेस में शरद पवार की NCP-SP के विलय पर बड़ा अपडेट, पार्टी नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Sharad Pawar NCP Congress Merger: महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता नाना पटोले ने कहा कि विलय की कोई चर्चा नहीं है. ये अफवाह है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 02 Jul 2026 05:49 PM (IST)
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महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता नाना पटोले ने कांग्रेस में शरद पवार की पार्टी के विलय के मुद्दे पर कहा कि ये ऐसी कोई चर्चा नहीं है. ये अफवाह है और मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है. वहीं कांग्रेस के एक और सीनियर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि उन्होंने ये खबरें अखबार में देखी हैं लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं पता है. हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि जिन भी दलों ने अपने नाम से कांग्रेस नहीं हटाया है, चाहे वो तृणमूल या एनसीपी हो, उन्हें वापस घर लौटना चाहिए. 

देश में दो ही विचारधारा रहेंगी- चव्हाण

पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, "मैं मानता हूं कि देश में सिर्फ दो ही विचारधारा रहेगी. एक हिंदू राष्ट्रवादी जो फासिस्ट सरकार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी समतावादी जो फुले, साहू, आंबेडकर, गांधी और नेहरू की विचारधारा है. ये दो ही विचारधारा रहेंगे. छोटी पार्टियों का लोकल स्तर पर अस्तित्व जरूर रहे, इससे कोई हर्जा नहीं है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये दो ही विचारधारा रहेगी. जैसे अमेरिका में दो ही पार्टियां बची हैं, हम उस तरफ ही जा रहे हैं. एनसीपी को सोचना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं. 

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हमारे सीनियर लेवल पर कोई चर्चा नहीं हुई- रोहित पवार

बुधवार (1 जुलाई) को जब शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार से मीडिया ने इस विलय को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, "इसमें कोई तथ्य नहीं है. हमारे सीनियर लेवल पर इस विषय पर चर्चा नहीं हुई है. दो पक्षों में चर्चा नहीं हुई. कुछ लोग जानबूझकर ये विषय छेड़ रहे हैं, ऐसा हमारा कहना है."

विजय वडेट्टीवार ने की थी चर्चा की पुष्टि

हालांकि कुछ दिनों पहले जब एबीपी न्यूज़ ने कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार से विलय को लेकर सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि था कि हाईकमान से बातचीत जारी है. उन्होंने पुष्टि की थी कि कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार गुट) के बीच विलय को चर्चा हो रही है.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 02 Jul 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
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