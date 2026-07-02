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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'तमिलनाडु में TVK के विधायक तोड़ने के लिए 35-35 करोड़ का खेल शुरू', संजय राउत का बड़ा आरोप

'तमिलनाडु में TVK के विधायक तोड़ने के लिए 35-35 करोड़ का खेल शुरू', संजय राउत का बड़ा आरोप

Maharashtra Politics: शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी द्वारा दूसरे दलों को तोड़ने की राजनीति पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि एक दिन यह आपस में ही एक दूसरे को तोड़ेंगे.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 02 Jul 2026 01:17 PM (IST)
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महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी के एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, "मुझे लगता ही कि एक दिन अमित शाह और पीएम मोदी एक साथ बैठकर बोलेंगे की मैं तुझे फोड़ता हूं तु मुझे फोड़, पार्टी तोड़ने के बाकी कोई बचेगा नहीं."

शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, "दोनों ही एक दूसरे को फोड़ेंगे. बीजेपी को ही फोड़ देंगे. लोगों में पार्टी फोड़ने का इतना नशा है कि अगर कुछ नहीं बचा तो अपनी पार्टी ही फोड़ देंगे." संजय राउत ने आगे आरोप लगाया कि तमिलनाडु में टीवीके के विधायक तोड़ने के लिए 35-35 करोड़ का खेल हो गया. 15 विधायक तोड़कर टीवीके सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है.

'इन लोगों को चैन नहीं है....'

संजय राउत ने कहा, "इन लोगों को चैन नहीं है. इन्हें नींद नहीं आती. अगर किसी को एक दिन नहीं तोड़ा तो इन लोगों को नींद नहीं आती." उन्होंने आगे कहा, क्या कर सकते हैं देश का लोकतंत्र इतने नीचे स्तर पर गिर चुका है. आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र था.

उन्होंने विपक्ष को लेकर कहा कि विपक्ष क्या करेगा. सेंट्रल एजेंसी और पैसे का इस्तेमाल कर विपक्ष की पार्टियां तोड़ रहे हैं. जिस दिन यह लोग सत्ता में नहीं रहेंगे और सुरक्षा एजेंसियां हमारे पास आएगी तो बीजेपी के 10 मिनट में 10 टुकड़े हो जाएंगे. एक भी पार्टी नहीं बचेगी. न एकनाथ शिंदे, अजीत पवार गुट और न बीजेपी बचेगी. सिर्फ 1 घंटे के लिए ईडी, सीबीआई हमें दे दो.

राम मंदिर विवाद पर की गिरफ्तारी की मांग

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने केंद्र और जांच एजेंसियों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि इस मामले में सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई की गई है, जबकि इस मामले में लिप्त गंभीर आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए. संजय राउत ने कहा, "सबसे पहले चंपत राय को गिरफ्तार कीजिए. अनिल मिश्रा को गिरफ्तार कीजिए. गोपाल राय को गिरफ्तार कीजिए."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NARENDRA MODI SANJAY RAUT MUMBAI NEWS AMIT SHAH
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