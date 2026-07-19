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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनासिक में सगाई से नाराज पूर्व प्रेमी ने युवती की चाकू मारकर की हत्या, खुद भी किया सुसाइड

नासिक में सगाई से नाराज पूर्व प्रेमी ने युवती की चाकू मारकर की हत्या, खुद भी किया सुसाइड

Nashik Girl Murder Case: महाराष्ट्र के नाशिक में पूर्व प्रेमी ने युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. फिर खुद भी सुसाइड कर लिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 19 Jul 2026 11:09 AM (IST)
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महाराष्ट्र के नासिक में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. नाशिक के इंदिरानगर इलाके में 21 वर्षीय वैष्णवी आवारे की उसके पूर्व प्रेमी साहिल लाव्हारे ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी. फिर वारदात के बाद आरोपी ने युवती के मंगेतर को फोन कर कहा, "वैषु को आज खत्म कर दिया". 

पुलिस ने बताया कि इसके कुछ समय बाद आरोपी ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, वैष्णवी और साहिल पहले रिश्ते में थे. दोनों के बीच अलगाव होने के बाद वैष्णवी की किसी अन्य युवक से सगाई हो गई थी. 

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सगाई होने की वजह से नाराज था प्रेमी

बताया जा रहा है कि इसी बात से नाराज साहिल शुक्रवार (17 जुलाई) की रात वैष्णवी से मिलने पहुंचा. दोनों के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया. आरोपी ने चाकू से कई वार कर वैष्णवी की हत्या कर दी. घटना के दौरान वैष्णवी का मंगेतर फोन पर दोनों की बातचीत सुन रहा था. 

हत्या के बाद आरोपी ने उसी कॉल पर वारदात की जानकारी दी, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. कुछ देर बाद आरोपी का शव भी फंदे से लटका मिला. जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस 

पुलिस ने हत्या और आत्महत्या दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग और सगाई के बाद उपजे विवाद को घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है. पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है.

इस घटना से दोनों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. फिलहाल पुलिस अब मंगेतर से भी मामले को लेकर पूछताछ कर सकती है. पुलिस का कहना है कि हत्या और आत्महत्या के मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जल्द ही घटना को लेकर अन्य जरूरी बातें सामने आएंगी.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 19 Jul 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS
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