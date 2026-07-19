फीफा फाइनल: स्पेन और अर्जेंटीना के फाइनल मैच से पहले फुटबॉल फैन्स को तोहफा, लिया गया बड़ा फैसला

FIFA World Cup Final 2026: स्पेन और अर्जेंटीना के फाइनल मैच से पहले फुटबॉल फैन्स को महाराष्ट्र सरकार का तोहफा, लिया गया बड़ा फैसला
FIFA Spain vs Argentina: फीफा का फाइनल स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाना है. इससे पहले दोनों ही टीम के फैन्स के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
फीफा का फाइनल मैच आज स्पेन और अर्जेंटीन के बीच खेला जाएगा. इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, राष्ट्रीय रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (मुंबई) ने 19 जुलाई 2026 को होने वाले फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले के मद्देनज़र महाराष्ट्र के सभी भोजनालयों, होटलों और रेस्टोरेंट्स को देर रात तक खुले रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया था.
अब इस मांग के बाद महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33 के तहत राज्य सरकार ने राज्य के सभी भोजनालयों, होटलों और रेस्टोरेंट्स को 20 जुलाई 2026 की सुबह 4 बजे तक खुले रखने की अनुमति दे दी है.
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एक आदेश के मुताबिक इसके लिए प्रतिष्ठान संचालकों को अपने संस्थानों के अंदर और बाहर पर्याप्त संख्या में निजी सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा न हो. यदि परिसर के अंदर या बाहर कोई अप्रिय घटना या अपराध होता है और उससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रतिष्ठान संचालक की होगी और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी.
कड़े सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के भी निर्देश
आदेश में कहा गया है कि यह छूट केवल संचालन समय के लिए दी गई है, जबकि ध्वनि प्रदूषण कानून एवं नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा और लाउडस्पीकर या ध्वनि-वर्धक उपकरणों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही किया जा सकेगा. बढ़े हुए समय तक संचालन की अनुमति केवल बंद भवनों या परिसरों के भीतर संचालित प्रतिष्ठानों के लिए मान्य होगी.
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आदेश में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन को आवश्यकता पड़ने पर इस छूट को रद्द करने का अधिकार होगा. राज्य सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं.