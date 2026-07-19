मुंबई के वसई इलाका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वसई रोड रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक अपनी जान पर खेलते हुए लोकल ट्रेन से रॉन्ग साइड उतरकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश करता दिख रहा है.

वीडियो में युवक फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने के बजाय सीधे रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा है. वह लोहे की रेलिंग पर चढ़कर उसे पार करना चाहता है. तभी सामने वाली लाइन से तेज रफ्तार मेल-एक्सप्रेस ट्रेन आ जाती है.

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यात्रियों की चीख-पुकार मच गई

ट्रेन को देखकर प्लेटफॉर्म और लोकल ट्रेन में बैठे यात्रियों की चीख-पुकार मच जाती है. युवक पहले कुछ पल के लिए रुकता है, लेकिन लोकल ट्रेन छूट जाने के डर से दोबारा रेलिंग पार करने की कोशिश करता है. इस दौरान उसका पैर फिसल जाता है और कुछ क्षणों के लिए उसकी जान पर बन जाती है. गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया.

यात्री ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया वीडियो

यह पूरा घटनाक्रम लोकल ट्रेन में बैठे एक यात्री ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और रेलवे सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है.

वीडियो वसई रोड रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी तारीख और समय की पुष्टि नहीं हो सकी है. ऐसे में वीडियो के वायरल होने के बावजूद इसकी समय-सीमा को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है.

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