दूध के नाम पर जहर का खेल! डेयरी पर FDA की रेड, 950 किलो मिलावटी पनीर-घी जब्त

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में त्योहारों के मौसम से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ अन्न एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की है. छत्रपति संभाजीनगर में FDA की टीम ने एक डेयरी पर छापा मारकर कथित तौर पर मिलावटी पनीर, नकली घी और अन्य संदिग्ध खाद्य सामग्री बरामद की है. कार्रवाई के बाद डेयरी का लाइसेंस रद्द कर उसे बंद कर दिया गया है.

‘सुरक्षित अन्न, सुरक्षित महाराष्ट्र’ अभियान के तहत FDA की टीम ने चिकलठाणा MIDC स्थित अमोल दूध डेयरी पर जांच अभियान चलाया. जांच के दौरान अधिकारियों को डेयरी में तैयार किए जा रहे पनीर और घी की गुणवत्ता पर संदेह हुआ. FDA अधिकारियों ने मौके से करीब 950 किलो खाद्य सामग्री जब्त की है. जब्त सामान की कीमत लगभग 3 लाख 12 हजार 380 रुपये बताई गई है.

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मिलावटी पनीर और नकली घी बनाने का आरोप

कार्रवाई के दौरान डेयरी से घी, क्रीम, एनालॉग पनीर और नॉन-फूड ग्रेड सोयाबीन तेल बरामद किया गया. FDA की शुरुआती जांच में सामने आया कि इन सामग्रियों का इस्तेमाल कथित तौर पर मिलावटी खाद्य उत्पाद तैयार करने में किया जा रहा था. अधिकारियों ने सभी संदिग्ध सामग्री के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

तीन दुकानों पर भी FDA की कार्रवाई

जांच में सामने आया कि अमोल दूध डेयरी से शहर के टीवी सेंटर, कामगार चौक और श्रीराम चौक स्थित लक्ष्मी डेयरी के आउटलेट्स पर कथित तौर पर मिलावटी घी और पनीर की सप्लाई की जा रही थी. इसके बाद FDA की टीम ने इन दुकानों पर भी कार्रवाई की. यहां से करीब 41 किलो गाय के घी के नमूने लिए गए और संबंधित स्टॉक को जब्त किया गया.

डेयरी का लाइसेंस निलंबित, जांच जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए FDA ने अमोल दूध डेयरी के उत्पादन यूनिट और लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही डेयरी को बंद करने की कार्रवाई की गई है. FDA अधिकारियों का कहना है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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