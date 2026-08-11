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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र20 साल में 25 ट्रांसफर, कौन हैं IAS तुकाराम मुंढे, जिनके काम से महाराष्ट्र में मचा हड़कंप

20 साल में 25 ट्रांसफर, कौन हैं IAS तुकाराम मुंढे, जिनके काम से महाराष्ट्र में मचा हड़कंप

IAS officer Tukaram Mundhe: आईएएस तुकाराम मुंढे का 20 वर्षों में 25 बार तबादला हुआ. उनकी तैनाती नांदेड़, वाशिम, जालना, सोलापुर, नवी मुंबई, नासिक, नागपुर और पुणे में हुई है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 11 Aug 2026 06:23 PM (IST)
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महाराष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित IAS अधिकारियों में से एक तुकाराम हरिभाऊ मुंढे अपनी कार्यशैली से एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने अपनी अडिग प्रशासनिक शैली और नियमों के कड़ाई से पालन के लिए ख्याति अर्जित की है. आइए जानते हैं आईएएस तुकाराम मुंढे कौन हैं.

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक किसान परिवार में जन्मे मुंढे का बचपन आर्थिक तंगी में बीता. मुंढे ने बाद में औरंगाबाद स्थित डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की और 2004 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय रैंक 20 के साथ सफलता प्राप्त की. मुंढे ने महाराष्ट्र कैडर के 2005 बैच के IAS अधिकारी के रूप में शामिल हुए.

पिछले दो दशक के दौरान मंढ़े ने राज्य भर में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य किया, जिनमें सहायक कलेक्टर, जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त और पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (PMPML) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: मुंबई: Gen Z और Gen Alpha को लुभाने की कोशिश में BJP, इस महिला नेता ने कर दी बड़ी मांग

20 वर्षों में 25 तबादले

आईएएस तुकाराम मुंढे का 20 वर्षों में 25 बार तबादला हुआ. उनकी तैनाती नांदेड़, वाशिम, जालना, सोलापुर, नवी मुंबई, नासिक, नागपुर और पुणे में हुई है. तुकाराम मुंढे को एक ऐसा IAS अधिकारी माना जाता है, जिनसे मुंबई के रेस्तरां मालिक डरते हैं. तुकाराम ने महज दो महीनों में 1,100 से अधिक छापे मारे. गुटखा नेटवर्क के खिलाफ MCOCA लागू किया. मुंबई की सौ साल पुरानी संस्थाओं के लाइसेंस निलंबित किए.

खुला रहता है आम लोगों के लिए दरवाजा

मुंबई के खाद्य उद्योग को यह पता चल चुका है कि महाराष्ट्र के FDA आयुक्त से मिलना आसान है, लेकिन नरमी मिलना आसान नहीं है. हर कार्यदिवस को शाम 4 से 5 बजे के बीच, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) मुख्यालय के आयुक्त कार्यालय का दरवाजा हर आने-जाने वाले व्यक्ति के लिए खुला रहता है.

नहीं बरती जाएगी नरमी

पदभार संभालने के बाद अपने पहले आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में तुकाराम मुंढे ने घोषणा की थी कि "जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के प्रति प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी."

50 करोड़ का खाद्य भंडार किया जब्त

25 मई 2026 को कार्यभार संभालने के बाद से आईएएस मुंडे ने, FDA ने महाराष्ट्र भर में 1,100 से अधिक निरीक्षण किए हैं. करीब 50 करोड़ रुपये मूल्य का खाद्य भंडार जब्त किया, जिसमें 1.6 लाख लीटर कथित तौर पर मिलावटी दूध शामिल है. संगठित गुटखा नेटवर्क के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOACA) लागू किया और 56 रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित किए.

Published at : 11 Aug 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Tukaram Mundhe
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