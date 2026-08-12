'अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा...' संजय राउत का बड़ा दावा

NEET पेपर लीक 2026 के विरोध में देशभर में हुए छात्र आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. इसके बाद से प्रधान ने चुप्पी साध रखी थी. हालांकि, अब लोकसभा मानसून सत्र के अंतिम दिनों में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा और दावा किया कि वे देश के छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं. इसपर अब शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है. संजय राउत का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को कुछ दिन चुप ही रहना चाहिए.

दरअसल, आज (बुधवार, 12 अगस्त) प्रेस कांफ्रेंस में संजय राउत ने कहा, "धर्मेंद्र प्रधान को थोड़ा चुप रहना चाहिए, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है. जहां झारखंड की बात है तो वहां एग्जाम में गड़बड़ियों का मामला और प्रोटेस्ट, दोनों ही वहां के मुख्यमंत्री संभाल लेंगे."

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संजय राउत ने याद दिलाने के लहजे में कहा, "धर्मेंद्र प्रधान को पता होना चाहिए कि उनका इस्तीफा नीट के घोटाले में हुआ है, वह अलग मामला है. हमारा आह्वान है कि सरकार को बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए."

'अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा'

अमित शाह ने हाल ही में कहा है कि वह सदन में चर्चा करने को तैयार हैं. विपक्ष आज चाहे तो आज चर्चा करेंगे, कल चाहे तो कल जवाब देंगे. गृह मंत्री के इस बयान पर संजय सिंह ने कहा, "स्टेटमेंट छोड़िए, उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा. भविष्य में यह नौबत आने वाली है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा. आप देखिए क्या होता है, इतना आसान नहीं है."

'अब डरने की बारी आपकी है'- संजय राउत

संजय सिंह ने तंज कसते हुए आगे कहा कि गृह मंत्री खुद को लौह पुरुष कहते हैं. लौह पुरुष को ऐसे डरना नहीं चाहिए. जनता के मन में पैलेट गन और राम मंदिर चोरी पर भी कई सवाल हैं, उनपर चर्चा होनी चाहिए. संजय सिंह ने आगे कहा, "हम डरते हैं क्या? इतनी कार्रवाई हुई फिर भी, हम नहीं डरते. अब डरने की बारी आपकी है."

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