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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई के कुर्ला में भूस्खलन, 4-5 लोगों के दबे होने की आशंका, 2 की मौत

मुंबई के कुर्ला में भूस्खलन, 4-5 लोगों के दबे होने की आशंका, 2 की मौत

Mumbai Landslide: मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश के चलते एक बड़ा हादसा सामने आ रहा है. कुर्ला के चिराग नगर इलाके में बुधवार तड़के भूस्खलन की घटना सामने आई है. मलबे में 3-4 लोग दबे हो सकते हैं.  

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 12 Aug 2026 07:52 AM (IST)
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मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश के चलते एक बड़ा हादसा सामने आ रहा है. कुर्ला के चिराग नगर इलाके में बुधवार तड़के भूस्खलन की घटना सामने आई है. आशंका जताई जा रही है कि मलबे में 4 से 5 लोग दबे हो सकते हैं. वहीं, दो लोगों के शव मलबे से निकाले गए हैं. बीएमसी मेयर रितु तावड़े भी घटनास्थल पर पहुंच रही है. 

यह घटना गौसिया चॉल, राठौड़ मेडिकल के पास हुई है. सूचना मिलते ही मौके पर बचाव दल पहुंच गया है. मलबे में 4  से प5  लोगों के फंसे होने का शक है. दो की मौत हो चुकी है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों को निकाला जा रहा है. इसकी वीडियो भी सामने आई है.

लोगों को मलबे से निकालने का काम तेज

दरअसल, मुंबई में बीती रात को काफी बरसात थी, जिसके चलते कुर्ला के इस चॉल पर पहाड़ का हिस्सा गिर गया. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के मुताबिक, सुबह करीब 3:48 बजे भूस्खलन की सूचना मिली थी.

हादसे में 4 से 5 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई है. घटना की जानकारी मिलते ही BMC फायर ब्रिगेड, पुलिस, बिजली वितरण कंपनी, 108 एंबुलेंस और BMC वार्ड की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया गया. लगातार मलबे को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है. घायलों को अस्पताल पहुंचाने के पूरे इंतजाम हैं.

2 लोगों की हुई मौत

वहीं, DCP गणेश शिंदे ने जानकारी देते हुए कहा, "बारिश की वजह से घाटकोपर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अशोकनगर इलाके में भूस्खलन हुआ है. अब तक दो शव बरामद किये गए हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सभी जरूरी टीमों के साथ-साथ पुलिसकर्मी भी यहां तैनात हैं, जिसमें BMC, NDRF, और दूसरी एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं.  यह सुबह करीब 3 AM बजे हुआ था. करीब 4-5 लोगों के फंसे होने की संभावना है."

NDRF लोगों को करती है अगाह

बता दें कि पहले ही NDRF और प्रशासन इस तरह के इलाकों का दौरा कर लोगों को अगाह कर रही है.  इसके साथ ही लोगो से अपील भी की जाती है कि अलर्ट रहें या इस तरह के घरों में रहने से बचें, लेकिन अवैध तौर पर बने इन घरों में लोग रहते हैं. यह घर इतने मजबूत नहीं होते और बारिश के समय में ढह तक जाते हैं जिससे कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है. 

मुंबई में येलो अलर्ट जारी

बता दें कि भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई में फिलहाल मानसूनी बारिश जारी रहेगी. विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मुंबई के उपनगरों में बारिश मंगलवार सुबह 2,000 मिमी बारिश के आंकड़े को पार कर गई,

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 12 Aug 2026 07:52 AM (IST)
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