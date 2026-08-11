'अमित शाह के सदन में आने की सिर्फ अफवाह है', संजय राउत का गृहमंत्री पर निशाना

संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही का यह अंतिम सप्ताह है. पूरे सत्र के दौरान दिल्ली में हुए छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं. विपक्ष इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान और इस्तीफे की मांग कर रहा है. इस कारण आये दिन संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है.

इस बीच शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अमित शाह संसद में आने वाले हैं, ये केवल अफवाह है और अगर वो आ भी रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे. इसके अलावा उन्होंने झारखंड में जारी छात्रों के आंदोलन पर भी प्रतिक्रिया दी.

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क्या बोले संजय राउत?

शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने कहा, "अमित शाह आने वाले हैं, ये अफवाह है, लोग अफवाह फैला रहे हैं और अगर शाह ने आने का मन बनाया है तो कोई मेहरबानी कर रहे हैं क्या, देश पर, लोकतंत्र पर, संसद पर? आपको आना ही पड़ेगा."

उन्होंने आगे कहा, "आपको (गृह मंत्री अमित शाह) सदन में आना ही पड़ेगा ये जनता की ताकत है... तो आपको जवाब देना पड़ेगा. आपको तो इस्तीफा देना चाहिए अगर कोई दूसरा मंत्री होता कांग्रेस का तो अब तक आप इस्तीफा ले लेते. आपने बच्चों पर इतना अत्याचार किया है, मारा है बच्चों को तो आप क्यों बैठे हो?"

झारखंड आंदोलन पर क्या बोले?

झारखंड में जारी छात्रों के आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर भी संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. झारखंड आंदोलन पर उन्होंने कहा,"पूरे देश में होगा, यहां हिंसा हुई, खासकर कि युवा जिस तरह से विद्रोह पर उतर आये तो ये सरकार को जाना पड़ेगा. जो भी जहां भी किसी भी राज्य में सरकार जनता के खिलाफ काम करेगी. युवाओं के खिलाफ काम करेगी तो वहां के युवा सड़क पर उतरेंगे और अब उनको रोकना नामुमकिन है मुश्किल भी है."

'झारखंड में जो हुआ वो CM की जिम्मेदारी'

उन्होंने आगे कहा,"झारखंड में ये हुआ है तो वहां के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है. अगर वहां के विपक्ष के लोग इस प्रकार की मांग करते हैं तो उसके ऊपर हेमंत सोरेन को जवाब देना चाहिए. हेमंत सोरेन को बच्चों से बात करना चाहिए. जैसे हम यहां कहे थे कि पीएम मोदी और अमित शाह जी को जंतर-मंतर पर बैठे बच्चों से बात करना चाहिए था. उसी तरह से रांची में बच्चे हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे हैं तो उनसे बातचीत होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ इसलिए बच्चे इस प्रकार से हिंसक हो गए हैं."

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