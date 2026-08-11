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महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर बैन, जानें कैसे करें पहचान, ABP न्यूज ने की जांच

Maharashtra News In Hindi: महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर रोक लगने के बाद एबीपी न्यूज ने मुंबई में बिक रहे डेयरी और पैकेट पनीर की पड़ताल की. ताकि यह पता लगा सके कि दोनों की सामग्री में कितना अंतर है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 11 Aug 2026 12:27 PM (IST)
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महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद एबीपी न्यूज ने मुंबई में बिक रहे डेयरी पनीर और पैकेट पनीर की पड़ताल की. डायटीशियन शीला तन्ना के साथ किए गए इस रियलिटी चेक में एक नामी कंपनी के ब्रांडेड पैकेट पनीर और स्थानीय डेयरी दुकान से खरीदे गए पनीर की जांच की गई, ताकि यह समझा जा सके कि दोनों में गुणवत्ता और सामग्री के स्तर पर कितना अंतर है.

जिसमें पता चला कि असली पनीर (Real Paneer) और एनालॉग पनीर (Analog Paneer) में सबसे बड़ा अंतर उनके बनने के तरीके और इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री में होता है. असली पनीर दूध से तैयार किया जाता है, जबकि एनालॉग पनीर में दूध के अलावा या उसकी जगह वनस्पति वसा, स्टार्च, प्रोटीन और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

असली पनीर क्या होता है?

  • केवल दूध और फूड-ग्रेड एसिड (नींबू का रस, सिरका या साइट्रिक एसिड) से बनाया जाता है.
  • इसमें दूध का प्रोटीन (केसीन) और दूध की प्राकृतिक वसा होती है.
  • पोषण की दृष्टि से बेहतर होता है और इसमें कैल्शियम व प्रोटीन अधिक होते हैं.

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एनालॉग पनीर क्या होता है?

  • यह पूरी तरह या आंशिक रूप से दूध के बजाय वनस्पति तेल (जैसे पाम ऑयल), स्टार्च, मिल्क पाउडर, सोया प्रोटीन, इमल्सीफायर और अन्य एडिटिव्स से बनाया जाता है.
  • इसका स्वाद और रूप पनीर जैसा होता है, लेकिन यह पारंपरिक पनीर नहीं होता.
  • होटल, रेस्तरां और फास्ट फूड में कम लागत के कारण इसका उपयोग कभी-कभी किया जाता है.

कैसे पहचानें?

1. बनावट (Texture)

  • असली पनीर: मुलायम, हल्का दानेदार और आसानी से टूट जाता है.
  • एनालॉग पनीर: अधिक रबड़ जैसा (Rubbery), चिकना और बहुत लचीला हो सकता है.

2. गर्म करने पर और स्वाद 

  • असली पनीर: नरम हो जाता है, लेकिन पिघलता नहीं और दूध का प्राकृतिक स्वाद होता है.
  • एनालॉग पनीर: कभी-कभी पिघलने लगता है या तेल छोड़ देता है.
  • एनालॉग पनीर: हल्का कृत्रिम या फीका स्वाद.

3. पानी में उबालकर देखें

  • असली पनीर उबालने पर भी अपनी बनावट काफी हद तक बनाए रखता है.
  • एनालॉग पनीर कभी-कभी नरम होकर टूटने लगता है या तेल छोड़ सकता है.

4. लेबल पर डिटेल

यदि पैकेट पर लिखा हो कि

  • Milk, Coagulating Agent → असली पनीर.
  • Vegetable Oil, Palm Oil, Starch, Milk Solids, Emulsifier आदि → एनालॉग पनीर.

एनालॉग पनीर FSSAI  के मानकों के अनुसार बना है और पैकेजिंग पर सही जानकारी दी गई है, तो यह खाने योग्य है. लेकिन इसे असली पनीर बताकर बेचना गलत और भ्रामक है. इसके अलावा, इसमें प्रोटीन कम और वनस्पति वसा अधिक हो सकती है, इसलिए इसका पोषण मूल्य असली पनीर से कम होता है.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 11 Aug 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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