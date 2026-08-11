मुंबई में बारिश के बीच हाई टाइड का असर, समुद्र किनारे अलर्ट

मुंबई में आज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक शहर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. फिलहाल मुंबई के लिए भारी बारिश का बड़ा अलर्ट नहीं है. आज येलो अलर्ट है लेकिन सुबह से मुंबई के आसमान पर काले बादल छाए है और रुक रुक कर बरसात हो रही है.

बारिश के साथ मंगलवार (11 अगस्त) को समुद्र में हाई टाइड भी देखने को मिलेगी. मुंबई में सुबह करीब 11:09 बजे हाई टाइड रही, जबकि शाम 5:21 बजे लो टाइड और रात करीब 10:55 बजे दूसरी हाई टाइड का अनुमान है.

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सावधानी बरतने की दी गई सलाह

हाई टाइड के दौरान समुद्र में ऊंची लहरें उठने की संभावना को देखते हुए मरीन ड्राइव, चौपाटी और अन्य समुद्र तटीय इलाकों में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. बारिश और हाई टाइड एक साथ होने पर निचले इलाकों में पानी निकासी की स्थिति पर भी नजर रखनी होगी.

वहीं मुंबई में कुछ समय की राहत के बाद मंगलवार सुबह से रुक-रुक कर बारिश जारी है जिससे उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली. सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहे. शहर और उपनगरों के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी से लेकर थोड़े समय के लिए तेज बारिश हुई. बारिश से उमस कम हुई और लोगों को राहत मिली.

मुंबई में बारिश के बाद मिली राहत

पिछले सप्ताह बारिश की तीव्रता कम होने और बीते कुछ दिनों में लगभग बारिश नहीं होने के बाद यह राहत मिली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिन में मुंबई और उसके उपनगरों में आमतौर पर बादल छाए रहने तथा हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अनुसार, मुंबई के पास अरब सागर में पूर्वाह्ल 11 बजकर पांच मिनट पर 4.44 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं. इसके बाद शाम पांच बजकर तीन मिनट पर 1.59 मीटर लहरें उठने के आसार हैं.

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