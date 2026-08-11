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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्रियंका गांधी और बीजेपी सांसद में बहस, कहा- राहुल गांधी छात्रों से मिले थे

प्रियंका गांधी और बीजेपी सांसद में बहस, कहा- राहुल गांधी छात्रों से मिले थे

प्रियंका गांधी के सामने बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो के नारे लगाए. इसपर प्रियंका गांधी ने टोका और कहा कि राहुल गांधी झारखंड के छात्रों से मिले थे.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 11 Aug 2026 11:29 AM (IST)
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संसद के मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते में भी सरकार और विपक्ष में गतिरोध बरकरार है. मंगलवार को संसद परिसर में विपक्ष और सत्तापक्ष के सांसदों के बीच बहस देखने को मिली. एक मौका ऐसा आया जब प्रियंका गांधी और बीजेपी सांसद मुकेश दलाल का आमना-सामना हुआ. 

प्रियंका गांधी जब संसद की तरफ बढ़ीं तो बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने 'राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो' के नारे लगाए. उनके हाथों में 'झारखंड में छात्रों पर हुई निर्दयता पर राहुल गांधी जवाब दो' के पोस्टर थे. इस दौरान प्रियंका गांधी ने सांसद से कहा कि राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों से मुलाकात की और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गईं.

इसके बाद BJP सांसद मुकेश दलाल ने कहा कि "राहुल गांधी ने झारखंड का दौरा कब किया? राहुल गांधी और केजरीवाल झारखंड जाने की हिम्मत क्यों नहीं करते? प्रियंका (गांधी वाड्रा) ने मुझे बताया कि राहुल गांधी इस पर काम कर रहे हैं. इसलिए, मैंने उनसे पूछा कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए."

क्यों संसद में है गतिरोध?

दरअसल, दिल्ली में Gen Z के आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज और राम मंदिर चंदा चोरी के मसले पर विपक्ष अमित शाह से जवाब की मांग कर रहा है. सदन में हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है.

वहीं सरकार ने सोमवार (10 अगस्त) को कहा कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को सुनना पड़ेगा. चर्चा में रहना होगा. इसके बाद भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ.

बीजेपी के नेता अब झारखंड में छात्रों के आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहे हैं. उनका कहना है कि विपक्ष के नेता इसपर चुप क्यों हैं. वो जवाब दें. एनडीए के सांसदों ने आज संसद परिसर में मार्च निकाला. 

इसको लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने पहली बार सरकार के सांसदों को प्रदर्शन करते हुए देखा है. इतना तो हमने इन्हें मजबूर कर ही दिया है. अब ये सदन में आएं और जवाब दें.

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 11 Aug 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Congress Rahul Gandhi Priyanka Gandhi Parliament Monsoon Session BJP Breaking News Abp News
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