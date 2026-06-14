'जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम टुकड़े...', बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने दे डाली चेतावनी
Maharashtra News In Hindi: शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है. इस बीच उन्होंने 'ऑपरेशन टाइगर' पर निशाना साधा है.
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी के कथित 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा, "जिस दिन हमारी सत्ता आएगी, उस दिन बीजेपी नहीं बचेगी. हम उसे टुकड़े-टुकड़े कर देंगे और उनके नेताओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा."
संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर बुलाई गई सांसदों की मीटिंग पर कहा, "आज पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाई है, जो एक नियमित संगठनात्मक प्रक्रिया है. जिस तरह विधायकों की बैठकें होती हैं, उसी तरह आज सांसदों की बैठक बुलाई गई है. हमारे सभी सांसद बैठक में उपस्थित रहेंगे. जो सांसद किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जोड़ा जाएगा और उनसे चर्चा की जाएगी."
उन्होंने कहा कि “ऑपरेशन टाइगर” की चर्चा पिछले दो वर्षों से लगातार हो रही है, लेकिन ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है. हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति में 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चा जोरों पर है. इसके तहत शिवसेना (यूबीटी) के कुछ सांसदों और नेताओं के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की अटकलें लगाई जाती रही हैं.
महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, शिंदे से संपर्क की खबरों के बीच उद्धव गुट के सांसदों की मातोश्री में बैठक
उद्धव ठाकरे ने बुलाई आपात बैठक
शिवसेना (यूबीटी) के कुछ सांसदों के पाला बदलने की अटकलों के बीच पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने सांसदों की बैठक बुलाई है. पार्टी के एक सांसद ने बताया कि यह बैठक रविवार दोपहर मुंबई के बांद्रा पूर्व इलाके में ठाकरे के आवास मातोश्री पर बुलाई गई है. यह घटनाक्रम इस चर्चा के बीच अहम हो जाता है कि ‘ऑपरेशन टाइगर’ के तहत कुछ सांसद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं.
इस सप्ताह दिल्ली में एक सवाल के जवाब में शिंदे ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा था कि चुनाव खत्म हो चुके हैं और किसी संख्या के खेल की कोई जरूरत नहीं है. सात सांसदों के साथ शिवसेना केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तीसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है.
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