महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, शिंदे से संपर्क की खबरों के बीच उद्धव गुट के सांसदों की बैठक

शिवसेना (यूबीटी) के कुछ सांसदों के पाला बदलने की अटकलों के बीच पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने सांसदों की बैठक बुलाई है. पार्टी के एक सांसद ने बताया कि यह बैठक रविवार दोपहर मुंबई के बांद्रा पूर्व इलाके में ठाकरे के आवास मातोश्री पर बुलाई गई है.

रविवार दोपहर 12 बजे बैठक यह होनी है. इसके लिए नेताओं का उद्धव ठाकरे आवास मातोश्री पर आना 11 बजे से शुरू हो जाएगा. शिवसेना (यूबीटी) के सभी सांसदों की रविवार को मातोश्री में बैठक होगी. यह बैठक उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में आयोजित की गई है.

शिवसेना शिंदे के संपर्क में होने की खबरें

शिवसेना (यूबीटी) के कुछ सांसदों के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. इसी पृष्ठभूमि में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सांसद संजय उर्फ बंडू जाधव पिछले कुछ बैठकों में अनुपस्थित रहे थे. ऐसे में आज की बैठक में उनकी मौजूदगी पर सभी की नजरें टिकी होंगी.

यह घटनाक्रम इस चर्चा के बीच अहम हो जाता है कि ‘ऑपरेशन टाइगर’ के तहत कुछ सांसद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं. इस सप्ताह दिल्ली में एक सवाल के जवाब में शिंदे ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा था कि चुनाव खत्म हो चुके हैं और किसी संख्या के खेल की कोई जरूरत नहीं है. सात सांसदों के साथ शिवसेना केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की तीसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है.

इन सांसदों की बुलाई बैठक

शिवसेना (यूबीटी) के लोकसभा में कुल नौ सांसद हैं, जिनमें अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण), संजय देशमुख (यवतमाल-वाशिम), नागेश बापुराव पाटिल अष्टीकर (हिंगोली), संजय हरिभाऊ जाधव (परभणी), राजाभाऊ वाजे (नासिक), संजय दीना पाटिल (मुंबई उत्तर-पूर्व), भाऊसाहेब राजाराम वाखचौरे (शिर्डी), अनिल देसाई (मुंबई दक्षिण मध्य) और ओमप्रकाश राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद) शामिल हैं.

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कुछ सांसदों के एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने इन सभी सांसदों की रविवार को मातोश्री में अहम बैठक बुलाई है, जिस पर महाराष्ट्र की सियासत की नजरें टिकी हुई हैं.

टीएमसी के समर्थन देने के बाद बदलेगा केंद्र का गणित

हालांकि, ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट द्वारा बीजेपी को समर्थन देने के बाद केंद्र का गणित काफी बदल सकता है. बागी गुट का दावा है कि उसे तृणमूल के 20 सांसदों का समर्थन हासिल है. हालांकि शिवसेना (यूबीटी) के एक सांसद ने कहा कि इस बैठक का अटकलों से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा , ‘‘यह एक नियमित बैठक है.’’ शिवसेना (यूबीटी) के लोकसभा में नौ सांसद हैं.

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