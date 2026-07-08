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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai Rain Update: मुंबई, ठाणे, नासिक में अगले 5 दिनों के लिए ऑरेंज, पालघर, नासिक घाट लिए रेड अलर्ट जारी

Mumbai Rain Update: मुंबई, ठाणे, नासिक में अगले 5 दिनों के लिए ऑरेंज, पालघर, नासिक घाट लिए रेड अलर्ट जारी

Mumbai Rain Update IMD Alert: भारी बारिश के चलते कई शहरों में जलभराव, ट्रैफिक जाम, रेल सेवाएं प्रभावित हैं, जबकि गोदावरी नदी उफान पर है. गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा कर मदद का भरोसा दिया.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 08 Jul 2026 04:36 PM (IST)
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आज (8 जुलाई) से आने वाले पांच दिन के लिए मौसम विभाग ने मुंबई, मुंबई उप नगर, ठाणे और नासिक के लिए ओरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं पालघर, रायगढ़, नासिक घाट, पुणे घाट और सतारा घाट के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है. मुंबई में कुछ मिनट की बारिश ही सिस्टम की परीक्षा लेने के लिए काफी साबित हुई. किंग सर्कल इलाके में चंद मिनटों की बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं. हालात ऐसे बने कि बीएमसी को बड़े-बड़े पंप लगाकर पानी निकालना पड़ा. वहीं, डामर की सड़क पर गहरे गड्ढे भी सामने आ गए, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं.

कई जगहों पर लगा जाम

मुंबई में मानसून ने एक बार फिर शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. रुक-रुक कर हो रही तेज बारिश की वजह से सड़कों जाम लग गया है. निचले इलाकों में जलभराव ने हालात और बिगाड़ दिए हैं. नासिक में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर है. वहीं पुणे, रायगढ़ से होकर बहने वाली उल्हास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. नदी किनारे बसे इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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हालात ऐसे हैं कि पवित्र रामकुंड पूरी तरह पानी में समा गया है. घाट किनारे बने कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं. जिन सीढ़ियों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी, वहां अब सिर्फ तेज बहता पानी नजर आ रहा है.

मुंबई में बुधवार को मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से उपनगरीय रेल सेवाएं प्रभावित हुईं और कार्यालय जाने वालों को परेशानी हुई. मंगलवार को थोड़ी राहत मिली थी.

पालघर जिले के वसई-विरार रेल खंड और दक्षिण गुजरात में कई जगहों पर जलजमाव के कारण गुजरात जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं. भोर घाट खंड पर सोमवार को भूस्खलन के बाद मुंबई-पुणे मार्ग पर भी ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से बहाल नहीं की जा सकी है.

अधिकारियों ने बताया कि मुंबई को पीने का पानी आपूर्ति करने वाले 7 जलाशयों में से एक तुलसी झील, जलसंग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से लबालब भर गई है.

गृह मंत्री ने CM देवेंद्र फडणवीस से की बात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बुधवार (8 जुलाई) को फोन पर बात कर दोनों राज्यों में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की.

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उन्होंने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ फोन पर अलग-अलग बातचीत की.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 08 Jul 2026 03:49 PM (IST)
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