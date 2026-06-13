महाराष्ट्र: कांग्रेस के साथ विलय पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, बोलीं- 'न तो किसी ने...'

शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने टीएमसी-एनसीपी (एसपी) जैसे दलों को कांग्रेस के साथ विलय करने की बात कर नई सियासी बहस छेड़ दी है. वहीं अब इसको लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया सामने आई है.

बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने विपक्ष को मजबूत करने के लिए छोटी पार्टियों के कांग्रेस में विलय की चर्चाओं के बीच शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी या कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है.

संजय राउत ने कही थी विलय की बात

दरअसल, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि बीजेपी की चुनौती का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस से अलग होकर बनी पार्टियों, जैसे शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए.

'हमें जानकारी नहीं'

वहीं सुप्रिया सुले ने इस बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि उन्हें, पार्टी प्रमुख शरद पवार को या पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं जयंत पाटिल और शशिकांत शिंदे को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है.

'हमें किसी ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया'

सांसद सु्प्रिया सुले ने कहा, "न तो किसी ने हमसे संपर्क किया है और न ही हमें कोई प्रस्ताव दिया है. इसी तरह हमने भी किसी से संपर्क नहीं किया है और न ही किसी को कोई प्रस्ताव दिया है."

वहीं सुप्रिया सुले ने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बारे में पूछे जाने पर इसे बेहद दुखद घटना बताया और कहा कि भारत को इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए.

उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इस मुद्दे को उठाएगी. अगर सरकार इस मामले में लड़ाई नहीं लड़ती है, तो हम पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे और हर भारतीय के लिए आवाज उठाएंगे."